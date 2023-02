I due grandi annunci della settimana: Björk e Rosalía in concerto in Italia nel 2023

Oltre a quello relativo al C2C, ci sono stati altri due annunci succosi questa settimana per quanto riguarda il mondo dei concerti in Italia. Torneranno dal vivo nella nostra penisola, infatti, Rosalía, a giugno, a Milano, presso l’Ippodromo SNAI, come una degli headliner, oltre a Paolo Nutini, Florence + the Machine, Travis Scott, Red Hot Chili Peppers, Black Keys e Liam Gallagher e Arctic Monkeys, ciascuno sul palco in una serata diversa, degli I-Days Coca-Cola, e Björk, in settembre, con due show, a Milano e a Bologna. La cantante catalana, apprezzatissima anche su Kalporz, il cui disco uscito lo scorso anno, MOTOMAMI, ha colpito nel segno, ritorna in Italia a pochi mesi di distanza dal suo show ad Assago dello scorso dicembre del quale potete leggere un approfondimento sulle nostre pagine. È un nome che va ad aggiungersi ad altri artisti di spicco, su tutti i già citati Travis Scott, Arctic Monkey e Paolo Nutini, che al momento sono confermati per la torrida estate musicale milanese, in quel palco che nel 2022 ospitò Kendrick Lamar per la sua unica data italiana in più di dieci anni. I biglietti sono disponibili in vendita generale da oggi alle ore 10 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Björk, dal canto suo, ha da poco pubblicato, anche lei nel 2022, l’ennesimo album convincente e poetico, Fossora, attraversato da molte delle linee liriche e musicali – le sue radici, l’ambientalismo, l’oltre–umano, il ruolo della donna nella società di oggi, lo sperimentalismo elettronico, il minimalismo a tratti quasi ambient – che da sempre affollano la sua produzione e per le quali l’album è stato celebrato dalla critica internazionale. L’artista islandese sarà in Italia per promuovere il suo show intitolato Cornucopia, diretto dalla regista argentina Lucrecia Martel, che porta in tour in tutto il mondo dall’uscita del suo LP Utopia (2017). Cornucopia è una vera e propria installazione musicale e visuale insieme. È descritta da Rolling Stone con termini entusiastici come “jaw-dropping” e “lushly layered” nonché un evento dal messaggio “gloriously angry in the way Björk can be at her best”. Björk sarà in Italia a settembre per due serate, a Milano e a Bologna. La vendita generale dei biglietti apre alle ore 9:00 di oggi su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket. Come già era stato l’anno scorso anche il 2023 si prospetta un’annata concertistica piena per la nostra penisola.