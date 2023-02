Un nuovo album in marzo per Yves Tumor

Yves Tumor e la sua band sono pronti a pubblicare il loro nuovo LP, Praise a Lord Who Chews but Which Does Not Consume (Or Simply, Hot Between Worlds), per la Warp il 17 marzo. Esso segue gli eccezionali Heaven to a Tortured Mind (2020) e Safe in the Hands of Love (2018) e rappresentà il quinto lavoro in studio del gruppo. Nell’annunciare l’imminente uscita, la band ha condiviso “Echolalia”, primo singolo tratto dal disco, accompagnato da un intrigante video dai contorni splatter e grotteschi, tra chiodi e funi, immerso in un paesaggio spettrale.

“Echolalia” è un’avventura conturbante che, come sempre con Tumor, è guidata da un basso martellante e da un comparto percussioni curatissimo, un viaggio onirico e spaventoso che dipinge i contorni di un amore tormentato dove il protagonista si rivolge a un dio silenzioso: “She looked just like a God”. La scorsa estate Tumor e soci si sono esibiti in Italia per una serie di date, tra cui una al festival Arti Vive a Soliera, performance di cui potete leggere un approfondimento.