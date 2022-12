“TheBluWave” dei JoyCut è disponibile in fisico

Abbiamo avuto il piacere di ospitare Pasquale Pezzillo a KalporzLIVE!, e bisogna dire che l’ultima fatica dei suoi JoyCut è davvero un album sfidante ed emozionante, che bisogna ascoltare con cura. In questo senso è buona cosa la notizia di questi giorni, ovvero che le copie fisiche in formato CD e doppio LP di “TheBluWave” sono disponibili in tutti gli store fisici e on line d’Italia, con distribuzione Kartel Music Group in Italia affidata ad Audioglobe.

Per l’occasione la band ha realizzato un book fotografico in edizione limitata autografata, a cura di Massimo Lovisco con testi di Pasquale Pezzillo.

Il libro è una testimonianza del concerto live streaming a porte chiuse tenutosi l’1/1/2021 presso il Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, parte del progetto ”1+1 | ForTheOnesWhoDreamOfBetterWorlds”, campagna di sostegno a favore dei Club in ginocchio a causa della pandemia.

Ogni copia del libro riserva l’accesso del Film del Concerto ”1+1”, condue codici di visione gratuita, uno per l’acquirente, l’altro da destinarsi a chi si desidera.

Specifiche tecniche:

Catalogo fotografico, 29.7×21 cm, 310 facciate interne, contenuti ITA/ENG, 4 carte miste 135g pat. opaca e shiro echo 120g + copertina 4/0 colori cartonata 2000g opaca rilegata

“TheBluWave” è un lavoro interamente dedicato alla vulnerabilità degli enti in natura che è stato preceduto dal singolo ThePlasticWhale scelto da Brian Eno per la sua compilation EARTH/PERCENT in soccorso alle associazioni che lottano in difesa del Clima.



Il tentativo è di descrivere in musica l’urlo di questo tempo, il silenzio di quei mondi che solo i più fragili sono capaci di sopportare. Lo scopo è finalmente rivelare il suono primitivo della natura, la sua voce, rotta, spezzata trivellata, che rievoca violenza ed allo stesso tempo suggerisce speranza, così come ogni onda che sveste la spiaggia fa.

