I JoyCut a KalporzLIVE per parlare di “viaggi mentali”

L’ultima puntata di questa prima stagione di KalporzLIVE sarà lunedì 20 giugno alle ore 22 e avrà come tema i “viaggi mentali”: musica psichedelica ma non solo, tutta quella che ci crea uno spostamento del pensiero e costruisce una traslazione personale/temporale.

Graditi ospiti di questa puntata saranno i JoyCut, gruppo bolognese ormai storico che ha da pochissimo fatto uscire il nuovo lavoro TheBluWave [TimesWhenSilenceIsAPoem – TheIceHasMelted – AndBleedingGlaciersFormOurTears], interamente dedicato alla vulnerabilità della natura, da cui è stato estratto il singolo ThePlasticWhale scelto da Brian Eno per la sua Compilation EARTH/PERCENT in soccorso alle associazioni che lottano in difesa del Clima. La musica dei JoyCut si è trasformata nel tempo da un dark-wave suggestivo fino ad arrivare alle melodie cristalline odierne che potrebbero essere quelle di un Vangelis in trip con tinte quasi apocalittiche, in ogni caso perfette per un bel viaggio mentale.

Oltre a Pasquale Pezzillo dei JoyCut chiacchiereranno portando 3 canzoni/album/artisti a tema i kalporziani Paolo Bardelli, Stefano Solaro e Virginia Tirelli.