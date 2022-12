L’agenda dei Live della settimana (#50, 2022)

Con l’avvicinarsi delle feste natalizie c’è più spazio per gli artisti di casa nostra: segnaliamo anche i live ad alto voltaggio di Sloks e Big Cream al Circolo Dong di Macerata venerdì 16 Dicembre.

Martedì 13 Dicembre – TRRMA’, Trenta Formiche, Roma

Trrmà è il progetto di Giovanni Todisco (Batteria) e Giuseppe Candiano (elettronica), nato in un background classico esploso nella scena DIY europea nel 2016 per un suono avventuroso a metà tra elettroacustica astratta , groove jazz e hip hop. Influenzati dalla più ricercata scena di “beatmaking” ma nella prospettiva di una live band, Trrmà pubblica diversi dischi per etichette come 577 Records (USA), Hyperjazz Records (ITA), Becoq (FR) e collabora con alcuni importanti artisti avantgarde come Charlemagne Palestine e Jamalaadeen Tacuma, ricevendo ottimi feedback dalla stampa specializzata (The Wire, The Quietus). Ingresso gratuito con tessera ARCI.

Mercoledì 14 Dicembre – WIDOWSPEAK, La Claque, Genova

Il duo composto da Molly Hamilton e Robert Earl Thomas rappresenta al meglio la contaminazione tra folk e indie. Sei album pubblicati dal 2010 per Captured Tracks, anno della loro formazione, nella fervente scena di Brooklyn. Il loro ultimo album “The Jacket” narra la storia di una band immaginaria, con un sound di nuovo grezzo come alle origini, ma amplificato dal lavoro al mix di Chris Coady (già al mixer per Yeah Yeah Yeahs e Beach House). Biglietti a questo link. Martedì 13 saliranno sul palco del Bronson di Ravenna.

Giovedì 15 Dicembre – VIAGRA BOYS, Fabrique, Milano

La band post-punk di Stoccolma torna in Italia, al Fabrique di Milano, dove presenterà l’ultimo album ‘Cave World’. L’annuncio del disco è arrivato alla fine di un tour da tutto esaurito negli Stati Uniti con l’uscita del primo singolo ‘Ain’t No Thief’. La clip del pezzo vede il frontman Sebastian Murphy, antieroe al centro di tutti i loro video, che interpreta il ruolo di un predicatore evangelico. Prendendo ispirazione dall’attualità, l’album racconta la follia e la confusione che caratterizza attualmente il mondo. La band è così riuscita a distillare il caos assolutamente incomprensibile del nostro tempo, superando il lutto per la morte del chitarrista e fondatore Benjamin Vallè nel 2021. Biglietti disponibili a questo link

Giovedì 15 Dicembre – ARSSALENDO, Diagonal Loft Club, Forlì

Arssalendo pubblica “Litania”, il suo primo album, a inizio 2020. Nel settembre 2021 partecipa all’edizione zero di Ecosistemi, festival che per primo in Italia ha portato sotto i riflettori l’emergente scena hyperpop e tutto il sottobosco creativo-sottoculturale che orbita intorno, vissuto come un nuovo approccio musicale postmoderno, che è la quintessenza della Generazione Z. Arssalendo ha spiccato per la sua performance in linea con l’attitudine sperimentale del festival. L’11 novembre 2021 pubblica il singolo “Sottopelle”, accolto con notevole interesse dal pubblico e dagli addetti ai lavori. “Dentro c’è il mare” che ha anticipato l’uscita dell’album “Tutti ammassati senza affetto”. Durante la serata djset di Piero Merola (kalporz, La Voce di New York).

L’evento fa parte di Comediventi, giunta all’ottava edizione. Tutte le serate sono a ingresso gratuito, ecco il programma completo: • martedì 13/12: Marco Frattini Drums live + Zeemo djset • mercoledì 14/12: Mondoriviera live + Bangutot djset • venerdì 16/12: Willie Peyote & Claudio Marinaccio – talk.

Venerdì 16 Dicembre – NADA, Locomotiv Club, Bologna

Nada porterà sul palco bolognese del Locomotiv il nuovo album di inediti “La paura va via da sé se i pensieri brillano”, pubblicato lo scorso 7 ottobre per La Tempesta Dischi / Santeria con distribuzione Audioglobe, e arriva a tre anni da “È un momento difficile tesoro”. Biglietti disponibili su Dice.

Venerdì 16 Dicembre – MARIA CHIARA ARGIRO’, Bronson, Ravenna

Maria Chiara Argirò, musicista romana di stanza a Londra, da ormai un decennio è nome di punta tra jazz, elettronica e landscape classici. Lo scorso maggio ha pubblicato “Forest City” per Innovative Leisure, del quale la critica ha citato influenze come Kelly Lee Owens, Jon Hopkins e Radiohead. Un concept sulla “dualità tra natura e città”. In apertura Morgana, Mondaze e A/lpaca, 10 Euro alla porta. Il concerto fa parte di Passatelli in Bronson, qui il programma completo.

Sabato 17 Dicembre – THE PEAWEES + BEE BEE SEA, Biko, Milano

A differenza di molte case discografiche, Wild Honey non ha un genere di riferimento, non si riconosce in nessun vestito, o in nessuna forma, se non quella di una bella canzone. Melodie accattivanti sopra un ritmo sostenuto ed impellente. Dolcezza ruvida e selvaggia, da qui il nome dell’etichetta (oltre alla chiara citazione dei Beach Boys…). Punk come modo di fare le cose, non come genere o formula codificata. E proprio perchè orgogliosi della propria originalità, anzichè un classico Festival dell’Etichetta, finalmente si realizza uno dei nostri sogni: una Festa di Natale. Con The Peawees, Bee Bee Sea, Freez, Menagramo, The Midnight Kings + dancing party with Sara Bonniebang. Prevendita a questo link, Biglietto in cassa 20€ + tess. ARCI (obbligatoria)