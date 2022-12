“SOS” di SZA, il seguito di “CTRL”, esce oggi

Il tanto atteso sophomore album di SZA esce oggi, s’intitola SOS e segue a cinque anni di distanza il debutto CTRL. La cantante statunitense aveva dichiarato qualche settimana fa che l’uscita del suo nuovo disco era imminente, e ha poi postato l’affascinante artwork del nuovo progetto sui suoi canali social. Parlando dello scatto che la vede a occhi chiusi seduta su una passerella con sotto solo il mare SZA ha chiamato in causa la Principessa Diana: SZA ha voluto ricreare a suo modo il celebre scatto che ritraeva quest’ultima seduta sul trampolino di una piscina sopra uno yacht di lusso. “Originally I was supposed to be on top of a shipping barge, but, in the references that I pulled for that, I pulled the Diana reference”, ha dichiarato SZA. “I loved how isolated she felt and that’s what I wanted to convey the most”, ha aggiunto spiegando come mai avesse scelto proprio questo riferimento.

SOS contiene 23 tracce. SZA ha dichiarato che avrebbe voluto più featuring artists al suo interno ma questi “didn’t show up”. Ci sono Phoebe Bridgers, Travis Scott, Don Toliver e il compianto Ol’ Dirty Bastard dei Wu-Tang Clan. Anticipato dai singoli “Good Days”, “I Hate You” e “Shirt”, SOS ha al suo interno anche “Blind”, che la rapper ha eseguito durante la sua apparizione al Saturday Night Live lo scorso weekend.