Oggi, da 4 anni a questa parte, è giorno di ricordo. Di Enrico Fontanelli.

Quest’anno lo ricordiamo con un’iniziativa del fratello, Fabrizio Fontanelli: il 22 aprile prossimo verrà infatti presentato “OfflagaDiscoPax. Una piccola rivoluzione reggiana”, volume fotografico di Fabrizio che ha sempre seguito i tre dagli inizi fino allo scioglimento.

L’editore è Corsiero, c’è il sostegno di Arci EmiliaRomagna e gli obiettivi sono per una causa benefica: i diritti d’autore sono interamente devoluti al Grade, l’associazione che sostiene l’attività del reparto di Ematologia dell’ospedale cittadina.

La prefazione è di Massimo Zamboni e i testi degli stessi Fontanelli e Collini, oltreché di Simona Borrillo (The Perris) che ha curato anche il volume.

Il volume è pensato prima di tutto per la fruizione delle immagine, con un formato ampio, 30 cm per 30 cm, e contiene 140 scatti a colori e in bianco e nero.

Il debutto ufficiale è in programma domenica 22 aprile all’interno di Fotografia Europea, alle 18 alla Polveriera di via Terrachini, a Reggio Emilia. Saranno presenti tutti i protagonisti del volume, incluso Zamboni, oltre al giornalista Maurizio Blatto. In quell’occasione sarà possibile ritirare le copie del libro preordinate e ascoltare il dj set di Carretti (Felpa).

Tre giorni prima a Bologna aprirà invece la prima retrospettiva sugli OfflagaDiscoPax. Qui l’appuntamento è alle 18.30 di giovedì

19 aprile alla Galleria Ono Arte Contemporanea di Bologna in via Santa Margherita 10; l’esposizione, sempre curata da Simona Borrillo, è composta da una cinquantina di scatti di Fabrizio Fontanelli e memorabilia da palco che hanno contribuito a creare l’immaginario della band.

(Paolo Bardelli)