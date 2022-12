Gaz Coombes, si avvicina a grandi passi il nuovo album

L’attesa è quasi terminata. “Turn The Car Around”, il quarto album da solista di Gaz Coombes, vedrà la luce il prossimo 13 Gennaio 2023 via Hot Fruit Recordings.

Dopo le ottime “Sonny The Strong” (una rock ballad vicina ai fasti di “Matador”) e “Don’t Say It’s Over” (più cinematica e psych) c’è un altro singolo a lanciarlo, “Long Live The Strange”, da gustare qui sotto. Nel disco figurano tra i collaboratori Willie J Healey e Loz Colbert dei Ride per la produzione di Ian Davenport – già con Badly Drawn Boy e Band Of Skulls.

Il buon Gaz ci doveva il concerto di Ferrara, saltato per un incidente alla mano, a cui si aggiungono le date dei Supergrass a Bologna e Roma cancellate in estate, quindi facendo i debiti scongiuri lo attendiamo martedì 7 Marzo a Milano, Santeria Toscana 31 (prevendite Live Nation). Oltre a questo, si esibirà al Primavera Sound di Barcellona e Madrid nel secondo giorno di Festival: in cuor mio tuttavia fa specie vederlo citato in piccolo, nell’ottava riga della line-up giornaliera.

Ecco cosa ci aspetta in “Turn The Car Around”:

1. Overnight Trains

2. Don’t Say It’s Over

3. Feel Loop (Lizard Dream)

4. Long Live The Strange

5. Not The Only Things

6. Turn The Car Around

7. This Love

8. Sonny The Strong

9. Dance On

Foto di Steve Keros