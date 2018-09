Gaz Coombes, Lee Ranaldo, Steve Wynn e altri a Ferrara!

Attendevamo con impazienza questa notizia: Gaz Coombes passa dall’Italia. Intanto sappiamo di Ferrara, magari ci saranno altre date italiane… Attendevamo con impazienza questa notizia:passa dall’Italia. Intanto sappiamo dimagari ci saranno altre date italiane…

Ma è la stessa rassegna in cui è inserito l’ex frontman dei Supergrass che merita più di una lettura attenta: dopo l’ottimo successo ottenuto dalla prima edizione, infatti, l’Associazione culturale Arci Zone K di Ferrara è pronta a dare il via al Volume 2 della rassegna musicale “Reazione K ”, che si terrà sempre alla Sala Estense, teatro situato nel centro storico della città.

E’ prevista una vantaggiosa campagna abbonamenti (in quantità limitata), mentre la prevendita di quasi tutte le date è attiva sin da ora sul circuito online Ticketland2000 e nei punti vendita a esso associati.

La rassegna alternerà, come per l’edizione precedente, artisti internazionali (con uniche date in regione) e italiani, e si svolgerà tra i mesi di settembre e dicembre 2018.

Ecco il calendario completo:

-14 settembre: Lee Ranaldo

-16 ottobre: Stella Maris

-26 ottobre: Mauro Ermanno Giovanardi & Cristina Donà

-7 novembre: Scott Matthew

-8 novembre: Steve Wynn (The Dream Syndicate) + Chris Cacavas (Green on Red)

-7 dicembre: Gaz Coombes