Kasey Chambers rifà Eminem: cover dell’anno per Cover Me

#Coverworld

Questa classifica delle migliori cover del 2022 la facciamo fare agli altri: andiamo a vedere quindi cosa ha scelto Cover Me – sito che si occupa esclusivamente dei rifacimenti di altre canzoni – nella sua top 50 delle cover rifatte quest’anno.

L’ha spuntata una versione irriconoscibile di “Lose Yourself” di Eminem rifatta live dalla cantautrice australiana Kasey Chambers: il brano è diviso in due, all’inizio viene trasformato in un solo toccante con il banjo come se fosse una poesia recitata e poi – dal minuto 4:20 in avanti – la band esplode in un finale fantastico e coinvolgente. Una interpretazione che dovrebbe portare a recuperare un po’ di roba della Chambers (che è a quota 12 album in carriera, tra suoi e collaborativi), poco conosciuta da noi anche se è arrivata più volte ai primi posti della classifica australiana. Il suo è un folk di tipico stampo americano tendente al pop, non particolarmente originale ma se la capacità esecutiva è quella di “Lose Yourself” (uscita anche come singolo), beh, bisogna approfondire.

Per un confronto immediato, riecco la versione originale di Eminem, che come ricorderete era la colonna sonora del film semi-autobiografico “8 Mile” (2002).

Tutta la classifica di Cover Me la potete recuperare a questo link, mentre qui di seguito vi riepiloghiamo solo i primi 10 posti:

2. Morgan Wade – Suspicious Minds (Elvis cover)

3. Samia – Born on a Train (Magnetic Fields cover)

4. Special Interest – Follow Me (Amanda Lear cover)

5. Cave In – The Hole (Townes Van Zandt cover)

6. Ibibio Sound Machine – Heroes (David Bowie cover)

7. Cat Power – Against the Wind (Bob Seger cover)

8. Lucy Dacus – Home Again (Carole King)

9. Beabadoobee – The Adults Are Talking (The Strokes cover)

10. Midwife – Send the Pain Below (Chevelle cover)

(Paolo Bardelli)