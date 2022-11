Un nuovo box set dedicato a “Hunky Dory” di David Bowie

Si intitola Divine Symmetry il nuovo box set dalle “sembianze” natalizie che potrà rendere indimenticabile le prossime festività per ogni fan del grande David Bowie: a essere preso in esame dalla nuova uscita è il capolavoro pubblicato nel dicembre del 1971 Hunky Dory, senza dubbio il primo grande disco della carriera del Thin White Duke, che nei ’70s avrebbe dato alle stampe quasi solo opere monumentali. Piuttosto monumentale è anche questo box, in uscita per la Parlophone, che ci racconta prevalentemente i dodici mesi che precedettero la pubblicazione del disco e che, quindi, documenta in maniera molto precisa l’iter che ha portato l’album ad avere quei pezzi e quel suo sound graffiante.

Di Divine Symmetry (sottotitolato An Alternative Journey Through Hunky Dory), che contiene al suo interno 4 CD e 1 Blu-Ray e include la versione digitale di ogni brano, uscirà anche un’edizione in vinile nel febbraio del 2023. A essere incluse nel box sono anche 48 tracce mai pubblicate finora, tra cui demo di brani già noti, di pezzi inediti e di cover e alcuni dei brani eseguiti durante una John Peel Session per la BBC del giugno ’71, che era stata solo in parte pubblicata precedentemente e che adesso viene finalmente diffusa nella sua interezza. Inediti sono anche alcuni dei brani eseguiti durante un’altra session per la BBC Radio registrata nel settembre ’71 e anch’essa finalmente pubblicata per intero; tra gli inediti, poi, ci sono anche i pezzi parte del live del 25/09/1971, anche questo presente nella sua interezza nel box. L’ultimo disco contiene invece mix alternativi e versioni alternative, e anche qui si rintracciano alcune tracce inedite. Il disco Blu-Ray, infine, contiene in DTS-HD Master Audio 5.1 e PCM Stereo 96kHz/24bit la versione di Hunky Dory rimasterizzata nel 2015 e alcuni brani contenuti nei CD del box set. Nel corso degli ultimi mesi, come anteprime del box, sono stati pubblicati alcuni brani su YouTube.