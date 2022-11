Marlody, un anticipo di inverno da casa Skep Wax

Marlody è una ragazza che viene dal Kent e l’ultimo arrivo in casa Skep Wax.

Il suo primo album, “I’m Not Sure At All”, vedrà la luce il prossimo 13 Gennaio 2023 ed è anticipato da “Summer”, delicata e malinconica come può essere un brano di Weyes Blood ma con caratteristiche antitetiche: mentre Natalie Mering veste le sue opere di forza, in un crescendo di arrangiamenti, Marlody suona circolare, brumosa, spoglia come un albero al freddo e al gelo.

La bellezza della musica – le onde rotolanti formate dal pianoforte, una voce solo all’apparenza semplice – sono le prime cose a saltare all’orecchio; tuttavia “Summer” è una luce illusoria nel viaggio delle tenebre umane, raccontando il dolore di una giovane ragazza che ha appena perso la madre. Dopo aver ascoltato il timbro di Marlody, da qualche parte tra Elizabeth Fraser e Kate Bush, ci sentiamo innocenti e smarriti come la protagonista della canzone. Ma per restare all’attualità, troviamo le stesse armonie vocali nei dischi folk di Unthanks e Kacy & Clayton.

Già attivo il pre-order del disco a questo link.