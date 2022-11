Travis Scott arriva per la prima volta in Italia, agli I-DAYS 2023

Travis Scott arriva per la prima volta in assoluto in Italia come headliner degli I-Days 2023 che si preannuncia come l’appuntamento più importante dell’estate milanese, con tanti altri artisti che andranno a completare il cast completo, dopo l’annuncio dei primi due headliner, Paolo Nutini e FLORENCE + THE MACHINE.

La superstar dell’hip hop americano arriverà venerdì 30 giugno 2023 all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano per il suo primo e unico concerto in Italia.

Dopo la straordinaria esperienza live in-game ASTRONOMICAL su Fortnite nel 2020 (12 milioni di giocatori collegati e record di pubblico dal vivo nella storia del gioco online) i fan italiani di Travis Scott potranno finalmente sentire dal vivo il repertorio del rapper statunitense, tra i quali i brani degli album Rodeo (2015), Birds in the Trap Sing McKnight (2016), disco di Platino in Italia, e Astroworld (2018) che ha esordito al primo posto della classifica FIMI e ha conquistato il doppio disco di Platino nel nostro paese.

Dallo scorso venerdì è disponibile Down in Atlanta di Pharrell feat. Travis Scott, brano prodotto a quattro mani dai due artisti.

BIGLIETTI IN VENDITA

BIGLIETTI DISPONIBILI IN PREVENDITA MEDIASET SU WWW.105.NET

DALLE ORE 11.00 DI MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE

BIGLIETTI DISPONIBILI IN PREVENDITA MY LIVE NATION

DALLE ORE 11.00 DI VENERDÌ 25 NOVEMBRE

VENDITA GENERALE DALLE ORE 11.00 DI SABATO 26 NOVEMBRE

SU TICKETMASTER, TICKETONE E VIVATICKET