L’agenda dei Live della settimana (#45,2022)

Tanta buona musica in arrivo questa settimana: Stereolab, Libertines, Nation Of Language. Tour in Italia anche per i giapponesi Acid Mothers Temple: da riscoprire…

Giovedì 10 Novembre – GOLD PANDA, Locomotiv Club, Bologna

Gold Panda, ormai uno dei musicisti e produttori elettronici più importanti della sua generazione, torna con “I’ve Felt Better (Than I Do Now)”, la sua prima nuova uscita dopo “Transactional Relationship” del 2019. Nonostante il titolo cupo del brano, “I’ve Felt Better (Than I Do Now)” è una composizione piena di pause piene di sentimento e gioia. Questo primo assaggio di un nuovo album in arrivo vibra e salta avanti a un ritmo senza fiato, fondendo sintetizzatori caleidoscopici, voci spezzate e melodie baleariche. Biglietti su Dice e ingresso con tessera AICS. Gold Panda è atteso anche al Monk di Roma sabato 12 Novembre.

Venerdì 11 Novembre – NATION OF LANGUAGE, Alcazar Live, Roma

Considerati come una delle band rivelazione della scena newyorkese, i Nation of Language raggiungono il grande pubblico nel 2020 con il debutto “Introduction, Presence”. Il disco, che trae ispirazione dai primi movimenti new-wave e punk, è stato acclamato dalla critica per la capacità della band di fondere l’allegria con una sana dose di malinconia. Dopo il successo del primo album nel 2021 arriva “A Way Forward“, qui i Nation of Language si spingono in dimensioni elettroniche e analogiche con la solita energia che li contraddistingue, come nei singoli “Across That Fine Line” e “The Fractured Mind”. Biglietti su Dice I Nation of Language saranno anche giovedì 10 Novembre a Milano, Arci Bellezza e sabato 12 a Bologna, Locomotiv Club.

Venerdì 11 Novembre – THE LIBERTINES, Alcatraz, Milano

La band indie-rock londinese formata da Pete Doherty, Carl Barât, John Hassall e Gary Powell è pronta a tornare sul palco per celebrare i vent’anni da “Up the Bracket”. Appuntamento all’Alcatraz di Milano per l’unica tappa italiana! “Up the Bracket” è frutto di una perfetta combinazione tra la visione del mondo dei membri del gruppo con influenze musicali che vanno dal garage-rock in stile nuggets ai Clash (passando per gli Smiths e il brit-pop). Il risultato è un enorme successo, con ottimi riscontri sia dal pubblico che dalla critica, tanto da raggiungere il secondo posto nella classifica dei cento dischi migliori del decennio 2000-2010 stilata da NME. Senza dimenticare l’omonimo secondo album e “Anthems For Doomed Youth”: ci sarà da divertirsi! Biglietti su Dice

Venerdì 11 Novembre – NUBYA GARCIA, Auditorium Parco Della Musica

Nubya Garcia è uno dei nomi di punta della nuova scena del British Jazz. Londinese di nascita, di origini afro-caraibiche, si è messa in luce suonando con Congo Natty, Outlook Orchestra, accanto a leggende come Horace Andy, le Sister Sledge e come componente degli ensemble Nérija e Maisha. La sua musica è il frutto delle diverse influenze urbane londinesi: un mix sonoro che la sta facendo apprezzare dal pubblico giovanile, soprattutto quello più incline alle nuove sonorità. Numerosi i riconoscimenti conquistati sul campo: Steve Reid Innovation Award, Jazz FM Awards e South Bank Sky Awards, tutti nel 2018; Parliamentary Jazz Awards (2021), più innumerevoli nomination, tra cui spicca quella al Mercury Prize 2021 per “Source”. Biglietti disponibili su Ticketone

Venerdì 11 Novembre – POST NEBBIA, Off Topic, Torino

Post Nebbia nasce dalle esplorazioni home recording di Carlo Corbellini, classe ‘99. Nei primi mesi del 2020 la band veneta viene segnalata tra le più promettenti sia da rockit.it che da Rolling Stone. Il 23 ottobre 2020 è uscito il secondo disco “Canale Paesaggi” per Dischi Sotterranei/La Tempesta. Qui i Post Nebbia partono da una base psych-rock, giocando però con citazioni funk, sample based di produttori come Madlib e The Alchemist e library music italiana. Un viaggio allucinato nel mondo dell’esperienza dello spettatore televisivo, con rimandi all’estetica trash dei canali televisivi regionali. Il 28 maggio 2021 esce il singolo “Veneto d’estate” feat. Nico LaOnda, che apre e anticipa un fitto tour estivo nelle principali venues di tutta Italia. La band fa il suo ritorno con il nuovo album “Entropia Padrepio”, anticipato dai singoli “Cuore semplice” e “Cristallo Metallo”. Biglietti su Dice

Sabato 12 Novembre – STEREOLAB, Teatro Sanbàpolis, Trento

Il primo appuntamento con gli Stereolab è fissato per il 9 novembre ai Magazzini Generali di Milano, si prosegue il 10 novembre all’Orion Club di Roma, l’11 novembre si esibiranno al Cine-Teatro Partenio di Avellino. Dopo ben 21 anni di assenza tornano in Italia gli STEREOLAB, gruppo iconico sperimentale franco-britannico. Con questo tour, gli Stereolab presenteranno dal vivo “Pulse of the Early Brain [Switched On Volume 5]” quinto album facente parte della compilation “Switched on”, in uscita il prossimo 2 settembre 2022. A comporre l’album saranno alcune demo, versioni live e brani scritti nel passato e mai pubblicati tra i quali spicca “Robot Riot”, pezzo originariamente scritto per una scultura realizzata da Charles Long, un’artista con cui la band aveva collaborato per “Music For The Amorphous Body Study Center” nel 1995. Biglietti a questo link

Sabato 12 Novembre – MOLLY LEWIS, Covo Club, Bologna

Molly Lewis è una presenza unica nella musica di oggi. L’EP di debutto del 2021, “The Forgotten Edge”, vede la produzione di Tom Brenneck (Charles Bradley, Amy Winehouse); elogiata da The New York Times e NPR ha così ottenuto un posto nella CBS Sunday Morning. Lewis e Brenneck si sono ritrovati per il secondo EP “Mirage”, portando a bordo il chitarrista brasiliano Rogê, il percussionista Gibi Dos Santos e il tastierista Roger Manning. Come “Eden’s Island” (1970) di Eden Ahbez, il cui “Nature Boy” è interpretato in uno dei momenti salienti di “Mirage”, l’album è basato sulle visioni di un’isola immaginaria. Aftershow Glamorama DjSet, 10 Euro alla porta. Molly Lewis si esibirà anche all’Arci Bellezza di Milano domenica 13 Novembre.