Cover Novembre 2022: Weyes Blood

Weyes Blood è divenuta “grande” da tempo, e qui su Kalporz ne abbiamo apprezzato e vantato le gesta fin dai primi lavori per cui siamo felici questa volta di dedicare la copertina mensile a lei che è un'”artista affermata” e non, come facciamo di solito, alle vere e proprie “promesse”, perché se lo merita.

Venerdì 18 novembre 2022, Sub Pop pubblicherà dunque il nuovo full-length – il quinto – di Weyes Blood “And In The Darkness, Hearts Aglow”, e crediamo sarà la sua consacrazione o, come ha detto il nostro Enrico, il suo “blossoming”.

L’album è il seguito dell’acclamato “Titanic Rising”, che qui a Kalporz raggiunse il 9° posto dei Kalporz Awards 2019, e che scopriamo dovrebbe essere il 2° di una trilogia iniziata proprio con “Titanic Rising”.

Le dieci tracce dell’album sono state scritte da Natalie e la produzione dell’album affidata a Jonathan Rado per tutte le canzoni, ad eccezione di “A Given Thing”, prodotta dalla stessa artista e da Rodaidh McDonald. L’album è stato mixato da Kenny Gilmore al 101 Studio, masterizzato da Emily Lazar e Chris Allgood al The Lodge e vede la partecipazione di Meg Duffy, Daniel Lopatin e Mary Lattimore.

Sono usciti già due singoli, “It’s Not Just Me, It’s Everybody” e “Grapevine”, che sono due pezzi bellissimi.

Weyes Blood è dunque l’artista cover qui a Kalporz per Novembre 2022.

(Paolo Bardelli)