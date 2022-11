A Ferrara torna Darsena Elettronica

Dal 2 al 4 dicembre 2022 a Wunderkammer, Ferrara torna Darsena Elettronica con Acre, Katatonic Silentio, Lorem, Luca Pagan, Hampar Soum, HPO, Pol100, Karola Hoffer, Oriana Persico, Claudia D’Alonzo e Daniela Cotimbo. Sarà un weekend di installazioni, live e dj set, performance, panel e workshop sul tema del rapporto tra corpi, linguaggio, ecosistemi e tecnologia.

Momento centrale del festival sarà la restituzione dell’installazione di Lorem “Distrust Everything”, co-commissionata e co-prodotta in occasione di Darsena Elettronica 2021. Le tre serate inoltre ospiteranno performance e set di Acre, Katatonic Silentio, Luca Pagan, Hampar Soum, HPO, Pol100, Karola Hoffer.



Durante il sabato pomeriggio, Oriana Persico, Claudia D’Alonzo e Daniela Cotimbo (di Re:Humanism ) racconteranno il lavoro di Antonio Caronia a partire dal suo fondamentale libro “Il Corpo Virtuale”, recentemente ri-edito da Krisis Publishing, mentre Luca Pagan introdurrà in un workshop il suo sistema di body sonification “Multi-Node Shell” nell’omonimo workshop.

Info e aggiornamenti sulla pagina di Basso Profilo che organizza l’evento in collaborazione con Krisis Publishing.

