Cover Ottobre 2022: Loraine James

Tutti pronti per il ritorno di Loraine James con un nuovo album: il 7 Ottobre su Phantom Limb verrà infatti pubblicato “Building Something Beautiful For Me”, che vedrà il ritorno di una release a nome Loraine James dopo “Reflection”, uscito lo scorso anno per Hyperdub.

Dopo “053”, pubblicato in coppia con il producer TSVI e il debutto con il nuovo alias “Whatever The Weather”, “Building Something Beautiful For Me” rappresenta la terza release di quest’anno per la producer londinese, sempre di più punto di riferimento per la nuova scena elettronica internazionale e il suo sound a metà tra elettronica di sperimentazione e territori clubbing.

Composto e prodotto in relazione al lavoro del compositore statunitense Julius Eastman, “Building Something Beautiful For Me” porta ancora avanti la ricerca di James – che infatti ha potuto presentare le sue nuove musiche in una première accompagnati dalla London Contemporary Orchestra- e non vediamo l’ora di vedere fino a quali limiti si spingerà questa volta.

Nel frattempo, anche noi in Italia la potremo vedere di scena il 6 Ottobre al ROBOT Festival di Bologna, dove presenterà il disco la notte stessa dell’uscita.

“Building Something Beautiful For Me” esce il 7 Ottobre su Phantom Limb.