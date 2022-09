“Words and Music, May 1965”: una nuova finestra sul grande Lou Reed

Esce per la Light in the Attic Records Words and Music, May 1965, un’uscita d’archivio del compianto Lou Reed che presenta 22 brani demo risalenti al 1965, un momento cruciale nella carriera del geniale cantautore che documenta la sua evoluzione creativa due anni prima dell’uscita del fulminante e rivoluzionario The Velvet Underground & Nico. Words and Music, May 1965 è stato annunciato come la prima in una serie di pubblicazioni targate “Lou Reed Estate”. I demo furono registrati su nastro da Reed nel maggio del ’65 con l’aiuto del fidato compagno John Cale e il nastro è stato conservato nella sua busta originale per quasi cinquant’anni.

All’interno di Words and Music, May 1965 troviamo una serie di brani che avrebbero fatto la fortuna dei Velvet Underground ed eletto Reed come compositore di assoluta grandezza come “I’m Waiting for the Man”, “Heroin” e “Pale Blue Eyes”, che sarebbe stata incisa, quest’ultima, solamente nel 1969 per il terzo, omonimo album della band. Le registrazioni demo di questi brani che già circolavano e che furono pubblicate sul box set d’archivio Peel Slowly and See furono registrate solamente a luglio del ’65, due mesi dopo queste. Accanto a queste sono diverse le composizioni a oggi completamente inedite presenti su questa nuova uscita, come “Man of Good Fortune”, condivisa qualche settimana fa su YouTube, gemme di assoluto rilievo che impreziosiscono ulteriormente una pubblicazione d’archivio il cui valore storico e culturale è indiscutibile. Di essa vengono pubblicate varie versioni, alcune delle quali sono già sold out da settimane e dei cui dettagli potete leggere più approfonditamente qui.