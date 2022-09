La Top 7 della Settimana (#37, 2022)

Per la prima volta la top 7 della settimana viene curata da Peppe Lippolis: sempre tanta roba buona da ascoltare.

7. Charles Stepney – “Step On Step”

Un’antologia di registrazioni casalinghe del leggendario Charles Stepney vede la luce grazie alle figlie dell’artista che tanta parte ha avuto nella storia del soul e dell’r’n’b.

6. The Afghan Whigs – “How Do You Burn?”

È un ritorno gradito, quello degli Afghan Whigs. Con il loro album figlio del lockdown li troviamo più psichedelici e meno hardcore, ma con ancora molto da dire.

5. Revocation – Netherheaven

La grande ricchezza del sound di “Netherheaven” non concede deroghe alla fruibilità, anche grazie a un minutaggio discretamente contenuto. I Revocation si confermano autorevoli interpreti del death metal.

4. Greentea Peng – Greenzone 108

A poco più di un anno di distanza dal buonissimo “Man Made”, Greentea Peng è tornata con un mixtape. E, anche stavolta, l’artista figlia della South London convince.

3. Jockstrap – I Love You Jennifer B

I Jockstrap arrivano al debutto sulla lunga distanza senza deludere le attese. È difficile riassumere “I Love You Jennifer B” con un solo genere, ma, al netto della grande quantità di influenze, il disco conserva coerenza e non appare mai stucchevole.

2. Gabe Gurnsey – Diablo

Gabe Gurnsey, al suo secondo lavoro solista, si avvicina a schemi più cari ai suoi Factory Floor: dance in tensione e immersa in atmosfere acidule.

1. Sampa The Great – As Above, So Below

Sampa Tembo, a tre anni dal suo primo full length, è ormai artista matura. “As Above, So Below” è hip hop che incontra soul e afrobeat: una piena conferma per l’artista zambiana naturalizzata australiana.

(Peppe De Lippolis)