L’amore apocalittico dei Black Lips

I BLACK LIPS hanno annunciato l’uscita del nuovo album ‘Apocalypse Love’, disponibile dal 14 Ottobre per Fire, e messo a disposizione il primo singolo ‘No Rave’.

La loro corista, cantante, sassofonista e musa Zumi Rosow lo definisce “uno strano album dance, capace di riflettere il momento che il mondo sta vivendo“. “Ci sono tutte le influnze accumulate nel corso degli ultimi anni” afferma invece Jared Swilley. “Che sia un pezzo elettronico o country, il tutto è filtrato attraverso di noi e c’è un modo distintivo in cui facciamo le cose, quindi ogni produzione ha il nostro marchio.”

‘Apocalypse Love’ è il decimo album per i Black Lips.



The BLACK LIPS – ‘Apocalypse Love’

Disponibile dal 14 Ottobre per Fire Recordstracklist:

1 No Rave

2 Love Has Won

3 Stolen Valor

4 Lost Angel

5 Whips of Holly

6 Apocalypse Love

7 Operation Angela

8 Crying on A Plane

9 Sharing My Cream

10 Among The Dunes

11 Tongue Tied

12 Antiaris Toxicaria

13 The Concubine

The Black Lips info:

https://www.black-lips.com/

https://www.instagram.com/theblacklips_/https://twitter.com/TheBlackLipshttps://www.facebook.com/theblacklipsù

Photo credit – Alexandra Cabral