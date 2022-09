Sorry, due date in Italia a febbraio

I Sorry arrivano in Italia per due date nel tour di presentazione di “Anywhere But Here” in uscita il 2 ottobre su Domino e anticipato da un nuovo singolo, la ballad autunnale “Key To The City”.

La band inglese sarà il 22 febbraio 2023 al Circolo Arci Bellezza di Milano e il 23 febbraio al Covo di Bologna (info: dnaconcerti.com).



La traccia è il secondo estratto dopo “Let the Lights On” del secondo album, prodotto a Bristol con Adrian Utley dei Portishead. Il primo album “925”, prodotto da Jamie Dring (già al lavoro con Lana Del Rey e Gorillaz) era uscito all’inizio della pandemia, sempre per Domino. Era la fine di marzo e i cinque avevano saputo costruire un universo sonoro molto originale tra indie rock degli albori, post punk, art pop, no-wave, dream pop e molto altro. Il nucleo originario dei Sorry è composto da Asha Lorenz e Louis O’Bryen, che nel 2015 diedero vita quasi per gioco a quella che poi è diventata la loro band a tutti gli effetti, apprezzata da una sponda all’altra dell’Atlantico.