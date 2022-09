Oasis, un festival elettronico tra il Sahara e l’oceano

Siete pronti ad andare a un festival musicale in Africa? Ormai è il momento.

L’Oasis Festival (in Marocco) ha completato la lineup della prima edizione di “Into the Wild”, che si terrà dal 23 al 24 settembre 2022 a Dakhla, una città in una penisola nel Sahara Occidentale, considerata la “capitale marocchina delle ostriche”.

Agoria, Anja Schneider, Myd, WAHM e Yasmean sono tra i nuovi nomi annunciati per il festival nomade, che si aggiungono ad Âme, Amine K, KiNK, Mind Against e Tama Sumo.

“Into The Wild” è un nuovo concetto di festival boutique del team che ha ideato l’Oasis Festival, che invita a scoprire le destinazioni di viaggio più interessanti del Marocco attraverso la lente della musica, della gastronomia e del benessere. La prima edizione del festival nomade si svolgerà nella splendida città costiera di Dakhla, dove il deserto incontra l’oceano. Sede di alcuni dei paesaggi più mozzafiato del Marocco, la vivacità di Dakhla è la massima ispirazione per questa esperienza culturale.

L’intimo palcoscenico principale del festival ospiterà esibizioni da parte di DJ e artisti internazionali, insieme ai migliori talenti marocchini della musica elettronica.

Il primo giorno del festival offre una performance dal vivo del mago della techno bulgara KiNK, insieme ai DJ set dell’artista multidisciplinare e DJ francese Agoria, del duo techno italiano Mind Against e della DJ, produttrice e responsabile dell’etichetta tedesca Sous Music Anja Schneider. Non mancano i talenti locali, e il live set del duo parigino WAHM e i DJ set del DJ e produttore AMVN e dell’astro nascente Capra.

Il sabato ci sarà il capo dell’etichetta Innervisions Âme, il produttore house francese Myd, un set back to back dei residenti del Berghain e del Panorama Bar Tama Sumo e Lakuti, e l’eclettico selezionatore londinese e conduttore radiofonico di Rinse FM Jyoty. I ritmi locali provengono dal DJ casabianese Yasmean e dal celebre ambasciatore della musica elettronica marocchina Amine K.

OASIS INTO THE WILD 2022

23-24 settembre 2022



Agoria | Âme live | AMVN | Amine K | Anja Schneider | Capra | Jyoty | KiNK live | Lakuti

Mind Against | Myd dj set | Tama Sumo | Wahm (live) | Yasmean

I biglietti per Into the Wild sono disponibili a partire da 199 €, con pacchetti hotel + festival a partire da 350 € a persona.

Book Festival Tickets

Book Festival Ticket + Hotel Packages

Book Experiences