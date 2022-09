L’agenda dei Live…dei Liminanas!

Una presunta assonanza tra “settimana” e “limiñana” mi ha suggerito un taglio diverso per il nuovo riassunto, nel quale ci concentriamo su un live act che si preannuncia entusiasmante e visionario.

Arriva finalmente in Italia la formazione garage-psych dei The Limiñanas, francesi da Perpignan, con un arsenale potentissimo: sette elementi sul palco si uniscono all’elettronica propulsiva di Laurent Garnier (produttore di “De Pelicula”, uscito nel 2021) bilanciando in maniera efficacissima il groove psichedelico concepito dai titolari del progetto, i coniugi Lionel e Marie Limiñana.

Un sound primitivista ma che al contempo non dimentica di portare in primo piano batteria e chitarre elettriche, ispirandosi non di rado alle ripetizioni circolari tipiche delle architetture kraut. La band ha inoltre rilasciato il mese scorso una preziosa nuova collection, “Electrified 2009-2022”, forte di trentacinque brani che ospitano tra gli altri Anton Newcombe, Peter Hook e Etienne Daho.

Di seguito i quattro appuntamenti con The Limiñanas:

Mercoledì 28 Settembre @ Milano, Arci Bellezza – biglietti su Dice

Giovedì 29 Settembre @ Gambettola (FC), Fragola de Bosch – una produzione Retropop, biglietti su Ticketone

Venerdì 30 Settembre @ Grassina (FI), Teatro Casa del Popolo – una produzione La Chute, biglietti qua

Sabato 1 Ottobre @ Roma, Largo venue – biglietti su Dice

Ricordiamo anche i concerti, entrambi venerdì 30, di IOSONOUNCANE al Locomotiv di Bologna e di Paolo Nutini al Fabrique di Milano.

Foto di Laurent Bruguerolle