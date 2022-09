I Mudhoney in data unica a Bologna in Ottobre

Dopo i tanti rinvii dovuti all’emergenza sanitaria, finalmente è ufficiale la data unica italiana dei Mudhoney giovedì 6 Ottobre al TPO di Bologna.

La band guidata da Mark Arm presenterà le migliori canzoni della carriera, oltre a quelle estratte da “Every Good Boy Deserves Fudge” recentemente ristampato per il trentennale dalla Sub Pop Records. I Mudhoney sono la band che ha veramente reso possibile l’ascesa del movimento grunge prima ancora di Nirvana e Soundgarden; il gruppo già dal 1988 con il seminale “Superfuzz Bigmuff” ha contribuito a portare in primo piano questo genere che ha lasciato un marchio indelebile nella storia del rock’n’roll. “Quattro persone normali che al carisma e alla vanità hanno preferito non smettere mai di credere nel rock, che non si sono imborghesiti di una briciola e con un repertorio di pezzi che oggi suonano ancora potenti e incazzati come quando sono stati scritti”.

La serata, organizzata dal Covo Club con Hub Music Factory, vedrà anche i live in apertura degli spezini Fernandhell And The Gatten Army, con l’EP d’esordio pronto a uscire su Go Down Records e soprattutto i CUT, trio garage-blues bolognese tra i più incendiari a livello europeo. Prevendita consigliata su Boxerticket. Alla cassa 25 Euro. See You There!

Foto dei Mudhoney di Emily Rieman, in home di Niffer Calderwood