Ferrara Sotto Le Stelle col botto: annunciati Fleet Foxes e Alt-j

Sono usciti i primi nomi di Ferrara Sotto Le Stelle 2017, e sono nomi che non lasciano di certo indifferenti: Fleet Foxes e Alt-j sono infatti i primi artisti annunciati per la prossima rassegna estiva, che si svolgerà come ogni anno in Piazza Castello a Ferrara.

Due band di grande culto internazionale quindi, che ritornano dopo anni di attesa: i Fleet Foxes sono in silenzio da “Helplessness Blues” del 2011, gli Alt-j invece tornano sulla scena dopo “This Is All Yours” del 2014.

Ecco le date dei due live, entrambe uniche date italiane.

28 giugno 2017 – Alt-J + The Lemon Twigs

3 luglio 2017 – Fleet Foxes