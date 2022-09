Cover Settembre 2022: Sudan Archives

Le cose per Sudan Archives paiono farsi interessanti: l’artista originaria di Cincinnati e losangelina di adozione che nel 2019 debuttò con il suo primo promettente LP “Athena”, nel quale metteva in mostra un sound suadente e raffinato, è pronta al ritorno. “Natural Brown Prom Queen” è infatti il titolo del nuovo lavoro, che esce venerdì 9 settembre per Stone Throw Records e che è stato finora anticipato da tre singoli uno più interessante dell’altro. Ed ecco quindi perché l’abbiamo scelta come cover artist del mese.

In un suo recente articolo, il Guardian ha parlato di post-genre artist, e forse non a torto: nei nuovi brani prendono molto più spazio che in passato le ibridazioni sonore, per una miscela che fonde con stile e fascino elementi dell’hip hop e dell’r’n’b, della club music e della tradizione africana. Se “Athena” già dal titolo ci mostrava un’artista in rampa di lancio e in grado di concepirsi alla stregua di una dea, in “Natural Brown Prom Queen” Sudan Archives pare dimostrare di saper cambiare senza snaturarsi, cimentandosi con ammiccanti composizioni dal sapore smaccatamente pop. Insomma, stiamo a vedere: le premesse ci sono tutte.

Di seguito i singoli che anticipano “Natural Brown Prom Queen”: “Home Maker”, “Selfish Soul”, “NBPQ (Topless)”. Buon ascolto!