“Church Without God”, in première il nuovo singolo di Dagger Moth

Da tempo molti dei dischi usciti hanno in comune l’essere dei “lockdown album”, e anche il nuovo di Dagger Moth – da cui è tratto il primo singolo “Church Without God” che Kalporz è molto onorato di pubblicare in anteprima – non si sottrae a questa inevitabilità.

Racconta infatti Dagger Moth (alias della bravissima chitarrista Sara Ardizzoni) che i semi di “The Sun is a Violent Place” – questo il titolo dell’album – “hanno messo le prime radici nel 2020, durante quella che per tutti è stata una pausa forzata e surreale. Proprio quel mix di stati d’animo, altalenante fra incredulità, alienazione, angoscia strisciante e sospensione, si è fissato indelebilmente fra suoni e parole. Una coro di sensazioni che trovo ancora tristemente attuale, visto il periodo storico assurdo che stiamo vivendo.

Solitario è stato anche il percorso di creazione che mi ha accompagnata in questi anni di lavoro. Ho iniziato registrando tutte le tracce a casa, durante i vari lockdown, e impostando pre-produzione e rough mix sempre fra le mura di casa.”

L’album possiede delle collaborazioni illustri e preziose: Victor Van Vugt (già collaboratore in studio di Nick Cave, PJ Harvey, Beth Orton e altri) con cui ho finalizzato il mix a distanza fra Ferrara e Berlino; Fabrizio Baioni ( già batterista per Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Cirro, Leda, Circo El Grito) con i suoi imprevedibili additional beats su 3 degli 8 brani presenti sul disco; Alessandro Gengy di Guglielmo che ha curato il mastering a Milano.

“Church Without God” ci riporta Dagger Moth in un’ambientazione quasi rumorista / classicheggiante e in ogni caso roteante.

THE SUN IS A VIOLENT PLACE by dagger moth

L’album “The Sun is A Violent Place” è già preordinabile su Bandcamp, così come è scaricabile il singolo: Dagger Moth infatti è sempre stata contraddistinta da un approccio d.i.y e anche questo album è stato totalmente autoprodotto e autofinanziato, e non si troverà sulle usuali piattaforme streaming ma sul suo profilo Bandcamp e sulle altre sue pagine.

_ THE SUN IS A VIOLENT PLACE _

CHURCH WITHOUT GOD AFLOAT AUTOMATIC DREAM GLOW SLOW MOTION COLLAPSE DAYS TO UNGLUE MINEFIELD BE LIKE WATER TIME BLIND

CREDITS:

Sara Ardizzoni: guitars, vocals, electronics

Composed, arranged, recorded and produced by Sara Ardizzoni

Fabrizio Baioni: additional beats on tracks: 1, 4, 6

Mixed by Victor Van Vugt

Additional editing and nerdy advice : Samuele Grandi

Mastering: Alessandro Gengy Di Guglielmo

Pics: Davide Pedriali



BIOGRAFIA di DAGGER MOTH

Avviato nell’estate del 2012 Dagger Moth è il progetto solitario di Sara Ardizzoni, trasversale chitarrista (per scelta) e cantante (per caso). Una specie di one-woman-band, con chitarra elettrica, voce ed elettronica, che miscela loop, noise e melodia in bilico fra caos e struttura.

Il primo album omonimo esce nell’aprile del 2013 su Psicolabel e vede la collaborazione di Giorgio Canali, Joe Lally (Fugazi), Alfonso Santimone, Luca Bottigliero. Il secondo album “Silk around the marrow” (aprile 2016) è stato registrato e mixato da Franco Naddei e si avvale anche dei contributi di Marc Ribot e Antonio Gramentieri. Nel novembre 2017 è stato inserito nella top-album list di GUITAR PLAYER: “60 Noteworthy Guitar Albums of the past 50 years _history of noteworthy guitar albums, 1967-2017″; ; la stessa rivista ha inoltre dedicato a Dagger Moth un articolo\intervista dal titolo “Angel of Havoc” sul numero di maggio 2018 (Pedalmania).

Alcune collaborazioni recenti : con Cesare Basile, sia in studio che live (fra i quali l’esibizione al Primavera Sound Festival 2018 a Barcellona); con i californiani Double Naught Spy Car per il loro ultimo lavoro in studio (che annovera fra gli altri ospiti Mike Watt e Nels Cline ) ; con il francese Philippe Petit per un doppio remix; con Deb Googe (My Bloody Valentine) per una cover di The Sound of Silence.

Nel novembre 2021 collabora con la Fire!Orchestra CBA di Mats Gustafsson per residenza e concerti in Italia. Oltre al solo-set Sara è inoltre chitarrista con i Massimo Volume (dal 2018) e con Cesare Basile e Caminanti (dal 2016).

foto @Davide Pedriali