L’agenda dei Live della settimana (#36, 2022)

Settimana a colpi di Rap old school oltre alla data unica di Kevin Parker.

Mercoledì 7 Settembre – TAME IMPALA, Ippodromo Snai, Milano

A sei anni dal loro ultimo e indimenticabile live a Milano, i Tame Impala, band australiana che ha rivoluzionato il rock con la sua psichedelia liquida, annunciano il loro ritorno in Italia per un’UNICA DATA con il loro quarto album, “The Slow Rush”, pubblicato il 14 febbraio 2020 su Modular Records. L’album, vincitore di cinque ARIA Music Awards e due nomination ai Grammy Awards 2021 per le categorie “Miglior album di musica alternativa” e “Miglior canzone rock”, è uscito anche in versione Deluxe Box Set, con vari REMIX e B-SIDE, il 18 febbraio 2022 su Interscope. Posto Unico: 51,20 € + d.p. Golden Pit: 61.20 € + d.p. disponibili su Ticketmaster e Ticketone

Mercoledì 7 Settembre – DOME LA MUERTE + THE WEIRDOLLS, Podere Bislacco, Savignano sul Rubicone (FC)

Ultimo evento della stagione a ingresso gratuito. Dalle h. 18 si esibiranno DOME LA MUERTE EXP, Leggenda del Rock’n’Roll, dal vivo in versione psych western; MAN Y MIGUEL, Garage e Desert psichedelia ; BAD BED, Rock Psichedelico e THE WEIRDOLLS, Rock’n’Roll. Serata organizzata da Podere Bislacco con Go Down Records ed ECHO associazione Culturale.

Giovedì 8 Settembre – BOB LOG III, Fermento In Villa, Bologna

Della lunga tradizione dei one-man-band, Bob Log III è sicuramente il più eccentrico per qualche stravaganza che fanno di questo figlio del Delta Blues un esemplare unico. Senza l’aiuto di macchine elettroniche riesce a suonare chitarra, cassa e charleston. Inoltre si è fatto installare una cornetta del telefono all’interno di un casco da moto. Una lunga militanza nel rooster Fat Possum, il suo ultimo lavoro è del 2016, “Guitar Party Power” (Improved Sequence). Ingresso gratuito!

Venerdì 9 Settembre – KAOS ONE + COLLE DER FOMENTO, Circolo Magnolia, Milano

Una leggenda vivente che ha scandito il tempo di tutto il percorso del nostro rap e che, ancora oggi, continua a essere un faro che continua a mostrarci il prosieguo di quanto ha creato in tutta la sua vita. Torna Kaos One, in compagnia di Dj Craim in compagnia di amici di vecchia data come i Colle Der Fomento e i DSA Commando in apertura. What else? Prevendita consigliata su Dice

Sabato 10 Settembre – MIND ENTERPRISES + BRUNO BELISIMO, DumBO, Bologna

Mind Enterprises è l’universo estetico e il sogno musicale del produttore torinese Andrea Tirone. Nato nel 1985, Tirone attinge dal frizzante Italo, alimentato dai sintetizzatori, che ha definito l’epoca; groovy, linee di basso adiacenti alla discoteca, pattern ipnotici di batteria e cosmiche odissee di tastiere che attraversano i continenti. Attraverso la sua produzione visiva, condita con umorismo ironico, Tirone prende in giro il consumismo e parodia la stupidità degli anni ’80. Tuttavia, prendendo ispirazione dall’audace stile figurativo della sua ragazza artista e dal suo batterista Roberto, “che ha preso una strana svolta nella moda alcuni anni fa”, è più che parziale per un capo di abbigliamento retrò athleisure. “Il risultato è spesso divertente, ma lo sto facendo sul serio. Si tratta di cercare di rallegrare le persone”. Chiunque segua su Instagram avrà visto e ascoltato i loro live streaming su schermo diviso da Londra e Gran Canaria che coprono classici Italo anni ’80 e dj set con Roberto sulle ruote d’acciaio. Bruno Belissimo presenta: BELLO BALLABILE, la serata dove metterò i dischi e inviterò altri artisti e amici in consolle insieme a me. Sarà una grande jam (il basso me lo porto che non si sa mai..), il festival delle shazammate, ma soprattutto la festa dove venire a ballare ciò che tanto ci piace. La musica che si balla. Biglietti su Dice

Domenica 11 Settembre – ASSALTI FRONTALI, Orto Sonoro, Prato

L’Orto Sonoro darà i suoi frutti anche quest’anno!

SABATO 10 SETTEMBRE // h 18:00

Rotten Mind – Loia – THĒLEMA – Campidilimoni – ByTheRiver – Diario di Fumo

+ DjSet: Outsiders by Dis0rder

Graphic & Fumetti: Adam Tempesta

DOMENICA 11 SETTEMBRE // h 18:00

ASSALTI FRONTALI – O.B.O. – Astrogang – Sleap-e – Submeet – Grondo Iena & Selva Oscura

+ DjSet: Blondie’s Asma Grassa

Graphic & Fumetti: marino neri

Ingresso libero. Orto Sonoro – via Spina 99 – Prato