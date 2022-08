Gli Iceage aprono il loro scrigno di rarità

Gli Iceage, i nostri danesi preferiti, si preparano all’uscita del disco di rarità e b-sides “Shake the Feeling: Outtakes & Rarities 2015–2021”, disponibile dal 23 Settembre per Mexican Summer.

La raccolta comprende dodici tracce mai pubblicate, brani registrati tra il 2015 e il 2021 che meritavano un disco tutto loro: è prevista anche un’edizione limitata in vinile color bordeaux. Il primo estratto è l’omonima “Shake the Feeling”, scritta durante le sessions di “Beyondless” (2018) ma lasciata fuori perchè differente dai toni cupi e scuri del resto del materiale; un brano epico, che non avrebbe sfigurato sull’ultimo album “Seek Shelter” (prodotto da Sonic Boom).

Faranno parte della compilation anche due cover sixties, “I’ll Keep It With Mine” di Bob Dylan e “My Mule” di Abner Jay, oltre alla recente e urgente “Lockdown Blues”, “written one night, rehearsed on the second, and recorded on the third”. All’inizio dell’estate la band capitanata dall’istrionico Elias Bender Rønnenfelt con Johan Suurballe Wieth (chitarra), Jakob Tvilling Pless (basso), Dan Kjær Nielsen (batteria) e la new entry Casper Morilla alla chitarra aveva condiviso “All the Junk on the Outskirts”, un esperimento su drum-machine piuttosto visionario. Alla faccia degli scarti!

Ecco la tracklist completa della raccolta:

01 All the Junk on the Outskirts

02 Shake the Feeling

03 Sociopath Boogie

04 My Mule

05 I’ll Keep It With Mine

06 Balm of Gilead

07 Broken Hours

08 I’m Ready to Make a Baby

09 Namouche

10 Order Meets Demand

11 Lockdown Blues

12 Shelter Song (Acoustic)

Foto degli Iceage di Kim Thue