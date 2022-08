Bentrovato, Fuck Normality Festival: il programma

È sempre un piacere ritrovarsi a Fuck Normality Festival evento estivo che porta in Salento una serata di musica elettronica e arti visive, nel segno dell’inclusione e della sperimentazione, di cui anche quest’anno siamo molto contenti di essere media partner. Dopo quasi un decennio trascorso al Sudestudio, autentico punto di riferimento della musica indipendente nel Sud Italia, Fuck Normality si sposta ad Arnesano, venerdì 12 agosto, a pochi chilometri dal centro di Lecce, nell’inedito scenario di Villa Maresca, villa completamente immersa nella natura, circondata da uno splendido giardino e da sette ettari di agrumi. Confermati in line up Indian Wells, Ginevra, Ciao. Discoteca Italiana, Marco Malasomma, Robert Crash e Marco Erroi.

Tra i protagonisti della serata Indian Wells, moniker di Pietro Iannuzzi, producer che seguiamo e stimiamo praticamente dagli esordi. “One Really Listens to Oscillators” è il il suo quarto album, pubblicato sull’etichetta Mesh di Max Cooper. Il disco esplora il concetto di “incompiuto”, sia in relazione a se stessi che all’arte, all’architettura e all’ambiente circostante. Le precedenti pubblicazioni di Indian Wells includono album su Bad Panda e remix per Ghostly International, Anjunadeep, Terrible Records, Bastard Jazz e Sekuoia. Where The World Ends, il terzo album di Indian Wells, ha ottenuto il plauso della critica internazionale del calibro di Mixmag ( inserito tra i primi 50 album del 2017).

Ginevra è il progetto di Ginevra Lubrano, giovane cantautrice di Torino che pubblica dapprima con peermusic Italy e Factory Flaws, il suo disco d’esordio desta l’apprezzamento di critica e pubblico, permettendole di suonare un po’ ovunque in giro per l’Italia e non solo (MI AMI Festival, Linecheck Festival, Liverpool Sound City). Il secondo capitolo del progetto è METROPOLI, pubblicato da Asian Fake.

CIAO. DISCOTECA ITALIANA sono un collettivo torinese che indaga il paesaggio sonoro e visivo dell’industria culturale italiana tra Prima e Seconda Repubblica, si sono esibiti in alcuni tra i migliori festival musicali italiani. Negli ultimi anni hanno ottenuto ancora più visibilità e successo grazie alla realizzazione di poster che uniscono musica e testi di canzoni con grafiche che si rifanno direttamente all’estetica dei manifesti elettorali di cinquant’anni fa.

Marco Malasomma è stato presidente dell’associazione culturale ed etichetta discografica White Noise Generator con la quale si è dedicato alla promozione della musica elettroacustica e improvvisata, attraverso l’organizzazione di numerosi festival e rassegne. ‘JURA’ il primo album a suo nome che viene presentato al Macro di Roma in occasione del festival ‘Fotonica’ ed è seguito da un tour europeo di oltre 60 date. Dal 2020, insieme a Jime Ghirlandi è art director dello studio creativo Folklore Elettrico e di Futuro Arcaico, archivio digitale che raccoglie testimonianze e opere di artisti che si siano confrontati con il tema dell’identità territoriale.

Robert Crash, con le sue selezioni sfaccettate riesce sempre a coinvolgere diverse tipologie di pubblico, nelle più svariate situazioni. I brani di Crash sono stati suonati da alcuni tra i migliori artisti internazionali, come Marcel Dettmann, Theo Parrish e Legowelt. La sua carriera da producer inizia nel 2007 insieme a Marcello Napoletano, con cui crea il progetto I.F.M. Nel 2013, con il moniker Robert Crash, riafferma il suo grande talento, stampa e distribuisce autonomamente e in maniera indipendente 200 copie limitate, riuscendo a entrare nella classifica di Rush Hour e rimanendoci al primo posto per mesi. Nel 2014 nasce la collaborazione con lo stimatissimo Ron Morelli (L.I.E.S Records), la nuova label capitanata da Morelli “Dog In The Night” vedrà infatti l’uscita di “Under Party”, insieme ad altre tre successive. Nel 2015 tira fuori “Ultimate Traxxx” per la Label “Crème Organization” di DJ TLR. Negli stessi anni crea la sua mitica etichetta “Fottute Registrazioni” facendo quattro uscite, due delle quali insieme a Marcello Napoletano.

A chiudere la serata ci penserà Marco Erroi, co-fondatore di Common Series, label nata a Roma nel 2013, la sua musica è aperta alle influenze assorbite durante i suoi vent’anni di attività, nei suoi set Erroi propone sonorità underground con sovrapposizioni ipnotiche di solchi house, techno, acid, funk e afro dal retrogusto old-school.Trarre ispirazioni dal passato per interpretare il presente e studiare il futuro è la sua filosofia. La sua musica è un mix di organico e sintetico in cui le linee di confine tra naturale e artificiale vengono costantemente reinventate come in un viaggio dantesco alla scoperta del fantastico nel reale.

Fuck Normality Festival non è solo musica ma tanto altro, anche quest’anno infatti ampio spazio verrà dedicato a: Esposizioni Artistiche. Ospiteremo “ODIO L’ESTATE” una mostra dedicata ai più bei lavori realizzati da CIAO. DISCOTECA ITALIANA https://www.ciaodiscotecaitaliana.com; Area Market a cura di QUEER MARKET SHOW, un’idea di Franz Di Pietro (Clitox, Stigmalab) che si sviluppa in maniera orizzontale con la comunità di artistə e artigianə local; Installazioni Video e Luci, grazie alle collaborazioni con creativi del video e della luce e alla partnership tecnica di Luminarie Parisi 1876; Street Food con La Ncartata by GKL, la prima gastronomia salutare di Lecce e del Salento con piatti freschi e a km0. Infine quest’anno la new entry Tosunian, un discorso sul linguaggio radiofonico, nato nel 2017 e in continua evoluzione, mirato a smantellare in senso anticonvenzionale la radio.

Fuck Normality Festival è organizzato da Degenere, associazione che opera nell’ambito di eventi culturali, valorizzando la relazione tra linguaggi d’avanguardia e stili differenti e diffondendo una cultura delle pari opportunità, nel superamento di pregiudizi e stereotipi.

Le prevendite sono già attive su DICE.

