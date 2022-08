Cover Agosto 2022: Oliver Sim

E alla fine anche l’ultimo The XX rimasto finora in silenzio diede alla luce il suo lavoro solista: si chiama “Hideous Bastard” infatti il primo disco firmato da Oliver Sim, autore-cantante-bassista della celebre band inglese formata anche da James Thomas Smith – ai più conosciuto come Jamie XX – e Romy Madley Croft. L’album esce il prossimo 9 settembre, ma i quattro singolo usciti fino ad adesso sono uno migliore dell’altro, e tanto ci è bastato per decidere di nominare Sim protagonista della cover del mese con un mese d’anticipo.

Prodotto proprio da Jamie XX e in uscita per su Young, “Hideous Bastard” si preannuncia come un pregevolissimo disco pop denso di contenuti. A fare da sfondo alle canzoni, un’estetica glam-horror con la quale sono stati presentati i primi quattro estratti e i relativi video (“Romance With A Memory”, “Fruit”, “Hideous” e “GMT”), mentre i testi parlano di esperienze difficili, mascolinità tossica, paura, vergogna e malattia: l’uscita dello stesso singolo “Hideous” è stata accompagnata infatti da un toccante statement dell’autore, nel quale per la prima volta ha esposto pubblicamente la sua condizione di sieropositivo.

Come ha raccontato lo stesso Sim nelle poche interviste rilasciate in queste settimane, “Hideous Bastard” è quindi soprattutto un tentativo artistico di liberazione, che ha preso vita per allontanare da sé i sentimenti negativi dovuti al suo essere HIV positivo – e da quello che abbiamo potuto ascoltare finora, sembra un tentativo riuscito. Ce lo auguriamo, sperando che tutto il resto del disco suoni come i primi estratti: eccoli qui sotto.