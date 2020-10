Shygirl si prepara a pubblicare un EP, in uscita il 20 novembre.

L’annuncio della pubbicazione di “ALIAS” arriva insieme alla release di un nuovo singolo: “SLIME”, prodotto da SOPHIE, Kai Whiston e Sega Bodega.

Il tutto accompagnato da un lyric video che vede tra gli illustri guest anche Arca e Ms Carrie Stacks.

Il brano sarà incluso come la precedente traccia, “FREAK”, in uno degli EP più attesi di fine 2020.