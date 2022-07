I Black Midi nel fuoco dell’inferno

Il nuovo album dei black midi, Hellfire, esce oggi via Rough Trade. Si tratta del terzo album in studio della rock band inglese in quattro anni, dopo l’esordio di Schlagenheim (2019) e il suo seguito Cavalcade (2021).

Il complesso rock sperimentale continua nel suo percorso di ricerca sonora estremamente curata e ambiziosa è le accoglienze da parte di critica e di pubblico sono sempre molto calde. Hellfire è stato anticipato da tre singoli, “Welcome to Hell”, diffuso a maggio, “Eat Men Eat”, pubblicato a giugno, e “Sugar/Tzu”, uscito, quest’ultimo, pochi giorni fa. Molte canzoni presenti su “Hellfire” erano state eseguite dal vivo dal gruppo negli scorsi mesi, durante il tour di supporto al loro secondo album “Cavalcade”. Di recente Exclaim ha definito questa nuova fase dei black midi jazz-rock: la band, in effetti, non ha mai mascherato le influenze jazz e avanguardistiche che l’hanno da sempre guidata. Anche in questo lavoro sono molto evidenti.