Ypsigrock Festival, la lineup completa della 25esima edizione

Dal 4 al 7 agosto torna uno dei boutique Festival più affascinanti d’Europa nel borgo medioevale di Castelbuono (PA). Quattro giorni in una Sicilia inaspettata, tra debutti assoluti ed esibizioni uniche in Italia che celebrano un traguardo importante: il 25esimo compleanno dell’Ypsigrock – organizzato dall’Associazione Glenn Gould – nell’estate del “ritorno alla normalità”, dopo l’edizione ridotta del 2021 “Tiny but needed“.

Goat Girl, Alyona Alyona e Denise Chaila sono gli ultimi nomi annunciati che completano la lineup di quest’anno. The Tangram, Bark Bark Disco, Ceneri, Brunacci, IRuna e Linbo sono invece i finalisti della talent competition “Avanti il Prossimo…2022”, sostenuta dal Nuovo Imaie. Confermato anche il format “The Sound of this place“, la residenza artistica internazionale che vedrà alcuni musicisti lavorare insieme duante il Festival per dare vita a uno show collettivo. Tra questi ci saranno Giulio Fonseca (Italia) aka Go Dugong, produttore, DJ e musicista di base a Milano, la visual artist Ionee Waterhouse (USA), Jack Wolter (GB) e Lily Wolter (GB), fondatori, cantanti e songwriter del progetto musicale Penelope Isles, a cui si aggiunge Joe Taylor (GB).

Partner di questa edizione sarà l’etichetta Bella Union (Gran Bretagna) che come l’Ypigrock raggiunge il quarto di secolo. La collaborazione è alla base di “Festa bellissima“, iniziativa che consente ad artisti del catalogo di suonare sul palco dell’Ypigrock, tra cui The Flaming Lips, Penelope Isles, C Duncan.

Di seguito la Lineup giornaliera:



giovedì 4 agosto

MANUEL AGNELLI / THE SOUND OF THIS PLACE 2022 (Esibizione in Prima Assoluta frutto di una residenza artistica internazionale, con: GIULIO FONSECA — GO DUGONG / IONEE WATERHOUSE / JACK WOLTER, LILY WOLTER, JOE TAYLOR — PENELOPE ISLES) / 4B2M

DAY TICKET 35€ + fees



venerdì 5 agosto

THE FLAMING LIPS / YARD ACT / PENELOPE ISLES / LOWLY / C DUNCAN / BRUNACCI / IRUNA

DAY TICKET 49€ + fees



sabato 6 agosto

2MANYDJS (live) / SELF ESTEEM / PILLOW QUEENS / NATALIE BERGMAN / DENISE CHAILA / CENERI / LINBO

DAY TICKET 45€ + fees



domenica 7 agosto

DIIV / GOAT GIRL / NATION OF LANGUAGE / ALYONA ALYONA / ANNA B SAVAGE / BARK BARK DISCO / THE TANGRAM

DAY TICKET 45€ + fees