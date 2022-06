La Top 7 della Settimana (#23, 2022)

Moor Mother per Crack Magazine (ph. Marcus Maddox)

7. Kate Bush ritorna in classifica dopo oltre 30 anni

Balza all’ottavo posto in classifica dei brani più ascoltati e scaricati in UK “Running Up That Hill” di Kate Bush, in occasione dell’uscita della quarta stagione della serie tv Netflix “Stranger Things” in cui il brano ricopre un ruolo cardine. Nondimeno, il singolo è arrivato anche quindicesimo fra i brani più ascoltati in Italia su Spotify con oltre 200mila riproduzioni in 24 ore e ha conquistato il suo primo posto in US Top 10 Single.

6. Il tempo piegato di Sinead O’Brien

Esce oggi per Chess Club Records “Time Bend and Break the Bower”, l’esordio della poetessa post-punk irlandese Sinead O’Brien. L’album è stato prodotto da Dan Carey (black midi, Black Country, New Road, Wet Leg).

5. Tim Burgess annuncia un nuovo progetto in autunno

“Typical Music” sarà il quinto album di Tim Burgess, doppio disco registrato ai Monmouthshire’s Rockfield studious con Thighpaulsandra e Daniel O’Sullivan in uscita questo 23 settembre. L’album conterrà il singolo “Here Comes The Weekend” uscito in aprile e l’omonimo brano che potete ascoltare con video musicale qui sotto:

4. Materia grigia da Kolkata

In uscita questa settimana anche “Sukistan”, il terzo progetto dell’artista sperimentale nigeriano UK-based EMÆNUEL, composto nella città indiana di Kolkata. Misterioso come la sua copertina, il sound è immersivo e risonante prendendo ispirazione da artisti quali Demdike Stare, KMRU e Tim Hecker.

3. Addio a Grachan Moncur III

Ci lascia a 85 anni il trombonista free jazz Grachan Moncur III, autore di New Africa (1969) e collaboratore di Wayne Shorter, Herbie Hancock, Archie Shepp e James Baldwin.

2. Finalmente l’esordio di Shygirl

Annuncio anche per Shygirl che torna con “Come For Me”, nuovo singolo prodotto da Arca tratto da “Nymph”, album d’esordio in uscita il 30 settembre per Because Music con previste collaborazioni di Mura Masa, BloodPop, Vegyn, Danny L Harle, Kingdom, Sega Bodega e tanti altri ancora.

1. Moor Mother e i codici del jazz

Arriva già il seguito di “Black Encyclopedia of the Air” (2021) per la poetessa di Philadelphia Camae Ayewa, per questo progetto in arte Moor Mother. “Jazz Codes” uscirà questo primo luglio per Anti- ed è anticipato dal singolo “Woody Shaw” con Melanie Charlies. Ayewa è co-produttrice, in collaborazione con Mary Lattimore, Akai Solo, Fatboi Sharif, Olof Melander, Yungmorpheus e Irreversible Entanglements, gruppo “jazz quantico” di cui fa parte.

(Viviana D’Alessandro)

Foto in evidenza di Marcus Maddox per Crack Magazine