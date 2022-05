Ultimi biglietti per i Low a teatro a Bologna

Sono disponibili gli ultimi biglietti per i Low a Bologna.

La band indie-rock statunitense sarà infatti in data unica il 12 maggio 2022 al Teatro Duse di Bologna, e non dobbiamo dimenticarci che il loro ultimo “Hey What” è stato album del anno per molti siti, compreso Kalporz (vedi Kalporz Awards 2021)

Ticketmaster: www.ticketmaster.it/artist/low-biglietti/3620

Ticketone: https://www.ticketone.it/event/low-teatro-duse-13871699/…

Vivaticket: www.vivaticket.com/it/biglietto/low/159572

Platea Gold: € 40,00 + ddp

Platea: € 35,00 + ddp

I Galleria: € 30,00 + ddp

II Galleria: € 27,00 + ddp