“WE” è il nuovo album degli Arcade Fire

Esce oggi per la Columbia WE, il sesto album in studio degli Arcade Fire. La band indie rock canadese aveva pubblicato nel 2017 il suo quinto lavoro in studio, Everything Now, prima opera del gruppo dopo la firma con la Columbia. Everything Now era seguito a Reflektor, uscito nel 2013 per la Merge. WE è prodotto da Nigel Godrich e dai membri fondatori Win Butler e Régine Chassagne. Poco dopo la registrazione dell’album, Will Butler, fratello di Win, ha lasciato gli Arcade Fire: l’annuncio è stato dato qualche settimana fa. Il titolo dell’album deriva dall’omonimo romanzo distopico russo di Yevgeny Zamyatin.

WE esce a pochi giorni di distanza dall’esibizione degli Arcade Fire al Coachella di quest’anno, dove i canadesi sono saliti sul palco il 15 aprile. Già il 14 marzo la band aveva annunciato che un nuovo brano, “The Lightning I, II”, sarebbe uscito tre giorni dopo. Del brano è stato girato anche un videoclip. Contemporaneamente all’uscita del brano, il 17 marzo gli Arcade Fire annunciavano quella del nuovo disco, WE, prevista per maggio. A fine aprile è stato diffuso il singolo “Unconditional I (Lookout Kid)”, altra anticipazione del disco. A giudicare dai primi ascolti, quello di WE è uno psych-pop lisergico e maturo, cinematico e particolarmente infiammante, con elementi sia folk sia dance che avevano già caratterizzato il precedente capitolo della loro discografia, pur piuttosto mediocre, forti, oggi, di un’ispirazione e di una energia ritrovata, anche se ancora lontana dai picchi dell’esordio e dalla originalità di esso e dei lavori a esso successivi.