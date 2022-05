[Podcast] Indi(e)pendenze meets Kalporz: Ospite Simona D’Angelo

Per Indi(e)pendenze meets Kalporz incontriamo Simona D’Angelo, nostra collaboratrice dal 2018 e scribacchina anche di IndieForBunnies e ilcibicida, per ascoltare i nuovi lavori di Kurt Vile e Destroyer, probabili candidati alle top di fine anno. Inoltre un focus sui Beach House e la sfera elettronica, senza dimenticare il pop di ultima generazione di Empress Of e Kae Tempest.

Indi(e)pendenze è un programma a cura del kalporziano Matteo Maioli che va in onda su Neu Radio (www.neuradio.it) ogni sabato in diretta dalle 12.00 alle 13.00, e come contenuto esclusivo per lo streaming in collaborazione con Radio Casotto.