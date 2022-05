La Top 7 della Settimana (#18, 2022)

7. Le Warpaint hanno battuto la testa

Mancavano da 6 anni (“Heads Up” era l’ultima loro fatica, nel 2016) per cui l’attesa era molto alta. E invece, evidentemente perse nelle carriere soliste perseguite medio tempore, le Warpaint non paiono avere trovato la necessaria intesa in “Radiate Like This”: alcune canzoni ultra-pop fanno chiedere davvero “perché?”, in altre tornano graffianti. La mia (unica) preferita è “Hips”

6. Nel profondo dei Rolling Blackouts Coastal Fever

Il terzo album per gli australiani Rolling Blackouts Coastal Fever si intitola “Endless Rooms” ed è uscito venerdì 6 maggio su Ivy League Records, Sub Pop.

5. Le fotografie di Kevin Morby

E’ uno dei nostri preferiti: questa settimana ha pubblicato il nuovo video “A Random Act Of Kindness”, mentre l’album “This Is A Photograph” è fuori il 13 maggio su Dead Oceans.

4. Il folk rock dei Sadurn

I Sadurn sono una band di Philadelphia guidata da Genevieve DeGroot. Ha iniziato come un progetto solista, con alcune registrazioni che risalgono al 2017, ma si è poi allargato.

‘Radiator’ è il loro album su Run For Cover Records.

3. REYNA alla ricerca del new pop

Il duo delle REYNA, formato da Vic e Gab Banuelos, ha pubblicato l’EP di debutto “you could at least say goodbye”

2. Samantha Urbani e la sua #10yearschallenge

Sono trascorsi 10 anni da quell’album fulminante che fu l’unico “Manifest!” dei newyorkesi FRIENDS, e Samantha Urbani, con molto umorismo, rilancia il suo decennale:

“Hey it’s the butt pic in front of ancient structures 10 year challenge #buttpicinfrontofancientstructures10yearchallenge”

2012 2022

1. L’Australia va sempre forte: The Stroppies

Sembrano di NY ma sono di Melbourne: The Stroppies sono una nostra nuova passione.