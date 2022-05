“Poder Supremo” di Bruno Morais, tra samba soul e spiritual jazz

introduzione di Renan Guerra

Bruno Morais ha una lunga carriera come cantante, cantautore e produttore musicale. Ha pubblicato due album e quattro Ep. Il suo secondo album, “A Vontade Superstar”, pubblicato ufficialmente in Brasile nel 2009 e negli Stati Uniti e in Europa nel 2012, ha guadagnato la ribalta della critica brasiliana e straniera. Tra il secondo album e il più recente sono passati quasi 13 anni e questo ha una spiegazione: “Supreme Power” (2022) è un progetto di immersione, scambio e costruzioni sonore.

“La musica è un incantesimo, uno sciamano e un antidoto; e registrare un album è una specie di rito”, spiega Bruno. Questo si conferma con il carattere mistico e psichedelico di “Supreme Power”: funk, spiritual jazz, neo soul, afro jazz, samba soul e bossa nova contribuiscono a formare un calderone di riferimenti che conta anche con altri fronti di interesse dell’artista, come la fantascienza, il teatro immersivo, il cinema e la danza. Con ideazione, produzione e direzione generale di Bruno e coproduzione di Guilherme Kastrup e Maurício Fleury, “Poder Supremo” è una collezione di esperimenti, canzoni pop, interferenze sensoriali, allineamento di ricordi e altre cose ancora.

“Supreme Power” è un disco robusto: 17 canzoni chiudono quasi un’ora di musica, e per produrre e creare tutto questo, Bruno Morais ha fatto affidamento su una potente lista di collaboratori: Guilherme Held, Bixiga 70, Juçara Marçal, Thiago França, Julia Lemmertz, Kika e Anelis Assumpção, Russell Elevated, Leon Ware, Riley Mackin, tra gli altri. In uno speciale track by track per Scream & Yell, l’album “Supreme Power” viene esaminato nei suoi dettagli e vengono presentate tutte queste partecipazioni, scambi e riferimenti. Godetevi il materiale qui sotto come una sorta di mappa per entrare nell’universo di Bruno Morais.

01)“De Olhos Abertos”

È una rilettura analogica della registrazione condotta da Guto Graça Mello, Nelson Motta e Waltel Branco per la soap opera “Cavalo de Aço”, 1973. Con i sintetizzatori di Arthur Joly e Thiago França, una base di Bruno Buarque e Marcelo Dworecki, una squadra di voci celestiali in riarrangiamenti e controcanti, il brano funziona come una sorta di prologo.

02) “Para Alguém no Deserto”

Registrato e creato in una sola ripresa, è l’apertura dell’album e introduce il quartetto di voci che appare in diversi altri momenti: Anelis Assumpção, Lia Aroeira, Mariah Rocha e Kika con cui Bruno ha creato gli arrangiamenti vocali e condotto gran parte della registrazione del coro e dei cori di “Poder Supremo”. Sui fiati, la band Bixiga 70 e Thiago França compongono l’equipaggio che apre il lavoro qui. Il brano è stato mixato dall’ingegnere audio Russel Elevado.

03) “Seed”

Insieme al brano precedente, la collaborazione di Bruno con l’amico, leggenda del soul e del quiet storm Leon Ware (1940-2017) presenta la voce della cantautrice Rebecca Jordan, che ha scritto per John Legend, Alice Smith e Prince, e brilla alla voce negli album d’autore del produttore Adrian Younge. Con gli arrangiamenti d’archi di Maurício Fleury, Buda Nascimento e Victor Rice al violoncello, la musica è abbellita dai synth modulari di Arthur Joly e dal mixaggio di Russell Elevado.

04) “Clarão”

Questo brano è la prima apparizione della formazione completa di Bixiga 70 nell’album, presenta anche il già citato quartetto di voci e anche la partecipazione di Guilherme Held con suoni, synth ed effetti che attraversano tutto il brano.

05) “Rosa”

È un intermezzo e presenta la voce della scrittrice Rosa Montero in un’intervista, dando uno spoiler sulla fine di uno dei suoi primi romanzi per spiegare il suo processo creativo. Per illuminare il flusso di pensiero di Rosa, le luminescenze del sintetizzatore di Arthur Joly scivolano su suoni di nastri k7, echi spaziali, arrangiamenti vocali e melismi di Bruno.

06) “Divindade”

Canzone di Walter Franco, registrata da Amelinha nel 1979 nel leggendario album “Frevo Mulher”, ha accompagnato Bruno per tutta la sua vita. Fu il primo LP che vinse da bambino insieme al suo primo giradischi. Nel brano, Bruno presenta la sua rilettura registrata dal vivo con Bixiga 70, il fantastico quartetto di voci e Guilherme Held con Cris Scabello alle chitarre. Il tutto miscelato dall’alchimista Russell Elevado.

07) “Onironauta”

È una collaborazione con Kika e la prima apparizione nell’album della band che accompagna Bruno dal 2008: Guilherme Kastrup, Ricardo Prado e Estevan Sinkovitz. Con un altro mix di Russell Elevado, il brano ha il mellotron psichedelico di Maurício Fleury che emula archi e flauti che si fondono e diluiscono negli altri suoni della base di Guilherme Kastrup, la linea di basso di Victor Rice e le chitarre lisergiche di Guilherme Held ed Estevan Sinkovitz. La canzone ha giocato un ruolo centrale e determinante nella costruzione del concetto dell’album. La clip ha già superato le 215 mila visualizzazioni su Youtube.

08) “Cena de Filme”

C’è Toby Laing della band neozelandese Fat Freddy’s Drop, che ha arrangiato e registrato gli arrangiamenti per fiati e archi di Maurício Fleury e Buda Nascimento.

09) “A Louca (interlúdio)”

Sopra arrangiamenti di fiati estratti dalle registrazioni di “Clarão”, l’attrice Julia Lemmertz fluttua e interpreta quasi melodicamente le parole accese di Rosa Montero nel libro “A Louca da Casa”. Queste parole hanno generato l’ispirazione per l’album.

10) “C’oração”

Di Suely Mesquita, Kali C. e Marcela Biasi, il canto uterino è stato fatto quasi 20 anni fa e Bruno era presente. Il brano inedito è stato co-prodotto da Benjamin Tierney, ingegnere del suono e produttore californiano responsabile del premiato album “Epic” di Kamasi Washington, tra gli altri. L’accordo porta anche partner di altri progetti, il bassista Fábio Sá e il chitarrista Marcelo Sanchez.

11) “Love”

L’album del 1968 “Take a Picture” della cantautrice Margo Guryan è stato un riferimento e un’ispirazione per Bruno per molti anni e l’idea di ri-registrare “Love” è nata in studio. Registrazione dal vivo con la band base di Bruno, sotto assoli e improvvisazioni vocali di Anelis Assumpção e Juçara Marçal, parole di Margot, improvvisazioni, psichedelia nel mix di Russell Elevado.

12) “Faca”

Una collaborazione tra Bruno e Romulo Fróes. Il suo arrangiamento di base evoca gli album di Amelinha, Cátia de França e Quinteto Violado negli anni ’70 e presenta i beat di Guilherme Kastrup, le percussioni di Rômulo Nardes e la steel guitar di Marcelo Dworecki. Il mix è stato fatto dal premiato Riley Mackin che ha registrato e mixato gli album “Awaken my Love”, “5.19.20” e il singolo “This is America” di Childish Gambino.

13) “Cores”

Una nuova collaborazione tra Bruno e la cantante Lulina che ha ottenuto una melodia extra da Kika durante le registrazioni. Il brano è stato anche mixato da Riley Mackin e punta sull’ambiente lisergico e trepidante della confusione proposta da Bruno. Arrangiata da Cuca Ferreira, Bruno e Kika, la canzone porta anche Richard Fermino ai flauti, un quartetto di voci che si aggiunge alla voce gentile di Marcela Biasi al coro e una band di base che evoca The Meters, Sly and the Family Stone e altri funk.

14) “Molly (interlúdio)”

Un estratto dall’opera teatrale di Brian Friel “Molly Sweeney”, basata sugli studi di Oliver Sacks, è interpretato da Julia Lemmertz che ha messo in scena l’opera nel 2006 e ne incarna nuovamente il personaggio qui circondato dagli arrangiamenti vocali di Bruno e dall’artista DESAMPA in un tuffo alla cieca verso i piaceri profondi del nuoto sensoriale.

15) “Fly Away”

Partner e amica di Bruno dal 2005, la nordamericana Anya è una cantante, cantautrice, produttrice e videomaker. Ha partecipato anche alle registrazioni di “A Vontade Superstar” di Bruno e “No Chão Sem o Chão” di Romulo Fróes. Anya ha registrato le voci in remoto e il mix ispirato è di Victor Rice. C’è anche la viola caipira stagionata, il basso di Ricardo Prado e le chitarre di Estevan Sinkovitz.

16) “Verão”

Canzone di Bruno con le chitarre di Guilherme Held, voce del quartetto di voci, questa volta con Kika; arrangiamenti, flicorno e fiati di Toby Laing, missaggio di Riley Mackin. La musica si chiude con una frase di Ursula K Le Guin sulla bellezza dei ritorni e dei percorsi di ritorno. “Il vero viaggio è il ritorno”, “True journey is return”.

17) “Supremo Poder”

La traccia precedente atterra su questo tesoro di samba praticamente estinto della vita moderna. La canzone di Fernando Martins e Victor Simon registrata dai Vocalistas Tropicais su 78 giri, pubblicata da Odeon nel 1950 è un’ode ai poteri supremi e riparatori dell’amore, dell’alterità e dell’empatia. L’arrangiamento di ispirazione cubana ha la partecipazione della maggior parte dei collaboratori dell’album, la chitarra bahiana del maestro BaianaSystem Roberto Barreto e un mix di Russell Elevado.

– Renan Guerra é giornalista e scrive per Scream & Yell dal 2014. Fa parte di Podcast Vamos Falar Sobre Música e collabora con Monkeybuzz e Revista Balaclava.