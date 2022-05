Dopo sette anni i Portishead sono tornati a esibirsi

Il 2 maggio a Bristol si è tenuto Help: A War Child Benefit Show, evento durante il quale si raccoglievano fondi per i bambini ucraini vittime della guerra ancora in corso. Per l’occasione si sono esibiti i Portishead. La band non pubblica un album dal 2008, quando uscì Third, e non si esibiva dal vivo dal 2015. L’ultimo show prima di questo, infatti, si era tenuto al Festival di Benicàssim in Spagna nel luglio di quell’anno. Sette anni dopo l’ultimo live, il gruppo inglese è tornato sul palco.

Tenutosi a Bristol, città natale del gruppo, l’evento è stato ospitato dalla O2 Academy, contenente circa 1200 spettatori. Non erano i Portishead, in un certo senso, i “veri” protagonisti della splendida serata, dal momento che il loro è stato di fatto un mini-show. Gli headliner veri e propri erano infatti gli IDLES. Sul palco oltre a loro anche Billy Nomates, Katy J Pearson, Heavy Lungs, Wilderman, and Willie J Healy. La partecipazione dei Portishead era etichettata come “a special appearence”. Il gruppo ha eseguito cinque pezzi: “Mysterons”, “Magic Door”, “Wandering Star”, “The Rip” e “Roads”. Potete visualizzare qui due (dei tanti) video girati da qualche spettatore, che testimoniano con quanta emozione e con quale sorpresa sia stata accolta l’esibizione della strabiliante band britannica.