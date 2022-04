Terraforma 2022: Amnesia Scanner, Mark Ernestus, Common People, Plo Man tra le nuove aggiunte

Altri nomi arricchiscono un cast davvero d’eccezione per il ritorno di Terraforma, il festival eco-sostenibile d’avanguardia ed elettronica organizzato come sempre da Threes Production a Villa Arconati – FAR, a due passi da Milano, dal 1° al 3 luglio 2022.

No Talks⁠ – No Panels⁠ – No Screenings⁠ – No Lectures⁠ – No Workshops⁠ – No Meetings – No Streamings⁠ | FOR ONCE, WE JUST DANCE è il motto della nuova edizione, dopo due anni di stop forzato. E le nuove conferme non smentiscono l’intento. Il duo finlandese Amnesia Scanner, la britannica Higher Intelligence Agency, il nome cardine della scena romana Dj Red, il pioniere della techno tedesca Mark Ernestus Ndagga Rhythm Forces, il boss dell’etichetta Acting Press, Plo Man, Lorenzo Senni con il nuovo progetto Common People, sono i nomi nuovi che si aggiungono già a Autechre, Crystalmess, Dj Marcelle, Dj Nigga Fox, Donato Dozzy, Lafawndah, MC Yallah, Debmaster, Moin, Nicola Ratti con MA, Paquita Gordon, Teto Preto e Voices from the Lake.

Il duo Amnesia Scanner che nei meandri del Labirinto di Villa Arconati – FAR darà vita al progetto AS Unplugged. Una performance ambientata in un “bosco misterioso” realizzata in collaborazione con Freeka Tet – digital artist la cui pratica ruota attorno all’utilizzo creativo dei codici con un approccio da vera hacker – e con il supporto di Bottega Veneta. Da Roma, in collaborazione con Kuboraum, arriva invece il punto di riferimento della techno capitolina, Simona Calvani aka Dj Red, resident del GOA club ed esponente di spicco di Ultrabeat, che farà ballare tutti con un set spaziale generatore di paesaggi sonori ora oscuri, ora eterei. Di nuovo all’interno del Labirinto, il pubblico di Terraforma potrà prendere parte a un’altra “cerimonia iniziatica”, quella di Higher Intelligence Agency, agenzia fondata negli anni ’90 a Birmingham da Bobby Bird, un vero innovatore dell’IDM (Intelligence Dance Music). Al festival HIA promette un viaggio onirico fra le sonorità dei primi album e quelle degli ultimi lavori.

Arriva per la prima volta a Terraforma anche uno dei pionieri della techno teutonica, Mark Ernestus che insieme a dodici musicisti senegalesi di sabar (strumento tradizionale delle popolazioni Wolof) sarà l’artefice di una vera e propria sbornia musicale collettiva, fra improvvise accelerazioni techno e bruschi rallentamenti di matrice dub. Attesissima anche la super eclettica maratonasonora firmata da Plo Man, dj canadese di base a Berlino titolare della label Acting Press mentre l’italiano Lorenzo Senni, di casa a Terraforma, presenterà in anteprima il nuovo progetto strumentale Common People, nato dalla collaborazione con Francesco Fantini e l’islandese Jófríður Ákadóttir, che spazia dai suoni di stampo shoegaze all’hardcore anni ’90, passando per la musica elettronica più eterea.

Nelle prossime settimane verranno annunciati tutti gli altri artisti che completeranno la programmazione dell’edizione 2022 mentre, come ogni anno, il programma del Vaia Stage è realizzato con il sostegno di Carhartt.

Intanto, è attiva la prevendita dei biglietti e degli abbonamenti bit.ly/Terraforma2022