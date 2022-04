Le Wet Leg pubblicano il loro album di debutto

Esce oggi per la Domino il disco di debutto self titled delle Wet Leg, band di copertina del mese di aprile di Kalporz. Il duo rock originario dell’Isola di Wight ha convinto ampiamente la stampa non solo britannica e guadagnato già un seguito notevole. Un indie graffiante e levigato quello delle Wet Leg, che in brani come “Ur Mom” e “Angelica”, solo per citarne due, danno dimostrazione della loro intesa, della loro competenza e della loro infuocata ispirazione.

In Wet Leg testi curiosi e spregiudicati si integrano coerentemente con melodie sfacciate e maliziose, dettate dall’andamento esplosivo e pimpante del gruppo. Il disco, che contiene dodici tracce, è prodotto da Dan Carey eccetto per due pezzi, prodotti rispettivamente da Jon McMullen e Josh Mobaraki. Le Wet Leg hanno iniziato a promuovere l’uscita del disco sin dal giugno dello scorso anno, diffondendo una serie di singoli (e video), per un totale di sei, tra cui gli ottimi “Chaise Longue”, “Wet Dream” e “Angelica”. Qualche giorno fa è arrivato anche “Ur Mom”.