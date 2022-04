Il nuovo album di Kae Tempest si intitola “The Line Is a Curve”

A tre anni di distanza da The Book of Traps and Lessons, il suo terzo album in studio vero e proprio come solista, Kae Tempest, cambiato il suo nome che precedentemente era Kate, ritorna con un nuovo lavoro, The Line Is a Curve, che esce oggi per la American Recordings. È stato nell’agosto del 2020, nell’annunciare la sua identità come non-binary, che Tempest ha cambiato il suo nome da Kate a Kae.

Come in ogni lavoro di Tempest, sono i testi a essere al centro della scena, esplosione vitale e ragionata di tutta la propulsività eversiva e raffinata dell’artista, che il mese scorso ha rilasciato una intervista al Guardian approfondita e variegata, nella quale si sono toccate tematiche estetiche e sociali rilevanti e interessanti. Dodici i pezzi che compongono The Line Is a Curve, diverse, e di spicco, le collaborazioni presenti, tra cui quelle di Grian Chatten, Lianne La Havas e Kevin Abstract. I singoli che Tempest aveva diffuso finora erano stati “More Pressure”, con Kevin Abstract, “Salt Coast”, “No Prizes”, con Lianne La Havas, e “I Saw Light”, con Grian Chatten.