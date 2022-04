L’agenda dei Live della settimana (#14, 2022)

Finalmente una buona notizia: le capienze dei locali sia all’aperto che al chiuso tornano al 100%.

E le programmazioni ne beneficiano con tanti artisti stranieri.

Martedì 5 Aprile – THE WHIFFS, Blah Blah, Torino

I Whiffs si sono formati nell’aprile del 2016 intorno a Zach Campbell (Wet Ones/Rooftop Vigilantes),

Nic Allred (Nubiles), Rory Cameron (Conquerors) e Jake Cardwell (The Caves), uniti dall’amore reciproco per The Nerves, Badfinger, Replacements e Nick Lowe. Curiosamente due membri della band non si erano mai incontrati prima, ma questo non ha impedito loro di diventare gli alfieri del revival Power-Pop a Kansas City. Dopo il mini “Take A Whiff” del 2017 esplodono con “Another Whiff”, il magnifico LP di debutto, uscito per Bachelor e Dig! Records. Sono attesi anche a Maggio per date a Bergamo, Parma, Vogogna e Savona – info su www.otistours.com

Ingresso 7 Euro

Martedì 5 Aprile – THE COURETTES, Raindogs House, Savona

The Courettes sono un duo garage-rock formato dalla chitarrista / cantante brasiliana Flavia e dal batterista danese Martin. Ritmi selvaggi che pescano nella tradizione delle Riot Grrrls e del rock’n’roll scandinavo; fuzz-shake and roll per un set altamente esplosivo che farà impazzire sia i fan dei Sonics che delle Ronettes. Nel 2020 hanno firmato per la prestigiosa etichetta inglese Damaged Goods e nel 2021 sono usciti con l’album ” Back In Mono “, nelle top di fine anno di Mojo e Classic Rock. Il successo (anche radiofonico) di “Want You! Like a Cigarette”, “Hop The Twig” e “R.I.N.G.O.” li sta portando a girare l’Europa in lungo e in largo! Per Louder Than War “Your new favourite band once you´ve heard them!” Biglietti su www.musicglue.com/circolo-raindogs-house/

Il tour prosegue al Clan Destino di Faenza mercoledì 6 Aprile (ingresso gratuito), il Freakout di Bologna giovedì 7 Aprile (con formula Up To You e AICS), l’Albatros a Pisa venerdì 8 Aprile (scrivendo a cafealbatrosspisa@gmail.com), il Joshua Blues Club di Como sabato 9 Aprile con contributo di 5 Euro e ARCI, infine al Blah Blah di Torino domenica 10 Aprile, ingresso 8 Euro.

Giovedì 7 Aprile – STATUTO, Stazione Birra, Roma

Gli Statuto sono una realtà unica nel panorama della musica italiana, con il loro stile mod, con la loro immediatezza e sfrontatezza nei testi impegnati, spesso ironici o sarcastici, aggressivi e umili, con una musica iniziata con lo ska e poi fusa con il soul e il britpop. Senza mai aver assunto i panni delle “star”, senza essersi mai allontanati idealmente (e geograficamente) da piazza statuto, luogo di partenza e di creazione culturale, ideologica e musicale del gruppo sono arrivati su ogni tipo di palcoscenico, dal Festival di Sanremo al concerto per i licenziati sempre con la massima semplicità e naturalezza che li contraddistingue fin dai loro inizi. www.stazionebirra.it/prenota.html

La band torinese suonerà anche venerdì 8 Aprile a Pescara, Scumm e sabato 9 Aprile a Terni, Fat Art Club, recuperando le date inizialmente previste a febbraio. Info sul sito di Barley Arts

Venerdì 8 Aprile – GOMMA, Circolo Della Musica, Torino

I casertani Gomma suonano un post-punk cupo ed emotivo, ricco di suggestioni nineties. L’esordio “Toska” (2017) offre un punto di vista genuino e istintivo sul mal d’essere contemporaneo elargendo storie da periferia dell’anima. “Sacrosanto” li ha quindi portati per un anno nei maggiori live club e festival della penisola, cosa che si ripeterà per il nuovo lavoro “Zombie Cowboys”, pubblicato ancora nel mese di gennaio e su V4V Records, forte dei singoli “Mamma Roma” e “Guancia a Guancia”. In apertura Viziosa, band capace di scavare nei meandri più bui del post-punk, in un mix di chitarre e parole al vetriolo che ha conquistato anche Drew McConnell dei Babyshambles che li definisce “I Cramps italiani”. Prevendite su DICE: https://bit.ly/CDMGOMMALIVE

La seconda data del tour, visionabile per intero sul sito di DNA Concerti, è all’Arci Bellezza di Milano sabato 9 Aprile, biglietti su Dice.

Domenica 10 Aprile – TRENTEMOLLER, Magazzini Generali, Milano

Quindici anni dopo l’acclamato debutto “The Last Resort”, l’uscita del nuovo e sesto album di Trentemoller pubblica “Memoria” per la sua etichetta In My Room. In netto contrasto con “Obverse” (2019), “Memoria” nasce per essere presentato nei locali e nei festival. Oltre che dal lighting designer Leroy Bennett, già al fianco di Prince, Lady Gaga e Paul McCartney, Trentemøller si avvalerà di quattro grandissimi musicisti: l’artista solista islandese Disa (voce e chitarra), che possiede la stessa voce eterea che Trentemøller ha cercato per realizzare le melodie vocali di Memoria, Silas Tinglef (batteria), Brian Batz (chitarra) è l’uomo dietro la band dream pop/shoegaze Sleep Party People, e infine Jacob Haubjerg (basso) che suona da anni con band come Sleep Party People e Savage Rose – parallelamente al suo progetto indie pop/post punk Lustre.

Tickets https://link.dice.fm/JB733CTmoob

Domenica 10 Aprile – JOE JACKSON, Teatro Lirico Giorgio Gaber, Milano

L’unico appuntamento italiano con Joe Jackson è programmato per domenica 10 aprile al Teatro Lirico Giorgio Gaber, storico locale della cultura milanese che riaprirà ufficialmente con la stagione 2021/22 dopo 22 anni di chiusura. Sarà uno spettacolo unico, articolato in due parti, una con la band al completo e un mini set di Joe in solo. Tra i più grandi successi dell’artista e alcuni dei brani della sua carriera che non ascoltiamo dal vivo da molto tempo, non mancheranno sicuramente le sorprese e, perché no, qualche inedito. Joe Jackson sarà accompagnato sul palco da Graham Maby (basso, voce), Teddy Kumpel (chitarra, voce) e Doug Yowell (batteria, voce, elettronica). Biglietti su Ticketone

Foto di The Courettes: Morten Madsen