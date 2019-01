La vita, il rugby e tutto il resto: Tamburo è il nuovo singolo dei Gomma

Tamburo è il terzo estratto del nuovo disco dei Gomma “Sacrosanto”. Il brano, uscito alla mezzanotte di oggi, nasconde un messaggio forte e incisivo.

Nel video, realizzato in un rugby club, la palla ovale viene usata come metafora: la vita come un passaggio, una consegna, un passaggio da portare a termine.

Il detto rugbistico: “Un rugbista non muore, al massimo passa la palla” è funzionale per capire il tema del pezzo: al centro c’è una vita spezzata, in un modo strano e paradossale. I Gomma hanno colto il paradosso costruendoci sopra un brano importante che ci fa ben sperare, ancora una volta, sul disco in arrivo.

Come spiegato dalla stessa band : “Tutti i ricavati di Tamburo verranno devoluti all’Associazione Onlus EMMEPI4EVER che si occupa di sostenere le persone affette da DCA e le loro famiglie”.

