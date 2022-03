Esce oggi il sesto album dei canadesi Weather Station

La band canadese Weather Station pubblica per Fat Possum il suo sesto album a un anno di distanza dal celebrato Ignorance, uscito nel febbraio del 2021. Il nuovo lavoro si intitola How It Is That I Should Look at the Stars ed è stato scritto nello stesso periodo in cui è stato composto Ignorance.

Annunciato a fine gennaio, l’album è stato presentato dalla leader del gruppo Tamara Lindeman come nato in un periodo di enorme ispirazione creativa che ha portato alla scrittura, in un breve periodo, dei brani di questo disco e del precedente. L’album è co-prodotto da Jean Martin. Sempre a fine gennaio era stata diffusa “Endless Time”, primo singolo tratto dal nuovo album.