L’agenda dei Live della settimana (#11, 2022)

Arriva la primavera e con sè una grande voglia di concerti, se è vero che gli show milanesi di Curtis Harding e Joan As Police Woman sono esauriti da tempo. Proliferano quindi i nomi del sottobosco italiano, oltre al ritorno di un artista storico della new-wave americana come Blaine L. Reininger.

Martedì 15 Marzo – NICOLO’ CARNESI, Teatro Bibiena, S.Agata Bolognese (BO)

Nicolò Carnesi porta in scena un concerto esclusivo, omaggio al capolavoro di Franco Battiato “Caffè De La Paix”: Un viaggio che si incastona in una forma musicale dai suoni indefinibili, portando echi che vanno dalla world music all’elettronica, che si nutrono di sound orientali e che, a tratti, si mescolano con l’opera lirica. Un continuo spostarsi tra sogno e realtà, antico e attuale, sacro e profano. Disco simbolo di Franco Battiato, pubblicato nel 1993, trova nuova linfa e nuove strade interpretative in questo cantautore giovane e raffinato. Nicolò Carnesi ha pubblicato ad oggi 4 album – “Gli eroi non escono il sabato”, “Ho una galassia nell’armadio”, “Bellissima noia”, “Ho bisogno di dirti domani”. Lontano dalle logiche mainstream delle contaminazioni ad ogni costo che fanno perdere il senso, Nicolò propone musica poetica, in cui il testo si eleva al di sopra di tutto. www.vivaticket.com/it/biglietto/caffe-de-la-paix/174333

Giovedì 17 Marzo – ANTARES + ERMANNO & THE EX-PRESIDENTS, Bar Diamond, Gabicce Mare (PU)

Powered by Slack Records! Gli Antares di Gradara si lanciano in un mini tour a supporto dei riffoni granitici dell’ultimo album “Schitzophonics”: oltre alla data di Gabicce si esibiranno all’Asso di Picche di Lido di Classe (RA) venerdì 18, il Trenta Formiche di Roma sabato 19 e a Pescara per un private party domenica 20. Al Diamond aprono Ermanno & The Ex-Presidents, vedrete Neil Young capeggiare un gruppo pub-rock à la Dr Feelgood. Ingresso solidamente gratuito!

Venerdì 18 Marzo – BLAINE L. REININGER, Auditorium Parco della Musica, Roma

Blaine L. Reininger torna all’Auditorium dopo otto anni dall’ultimo concerto romano dei Tuxedomoon, la band culto americana fondata nel 1977 con Steve Brown. Violinista, polistrumentista, cantante e compositore, Blaine è del Colorado ma sin dagli anni ’80 ha vissuto in Europa, in particolare Belgio, Italia e Grecia, dove ha messo radici, continuando ad aggregare intorno a se musicisti ed artisti di ogni luogo. Con il chitarrista Georgio Valentino presenterà il nuovo disco “Wounds and Blessings”, uscito lo scorso novembre per l’etichetta belga Les Disques du Crépuscule, oltre ai brani storici dei Tuxedomoon. In apertura la performance del violinista, pianista e compositore Luca Ciarla con l’artista visiva Keziat, special guest Nicola Alesini al sax.

Biglietti da 20 Euro su Ticketone

Venerdì 18 marzo 2022 – CRU + VIPERA + TOBJAH, Colorificio Kroen, Verona

Cru, Vipera & Tobjah è una collaborazione imprendibile e dissonante. Tre voci e tre chitarre che si rincorrono, forse a malapena si conoscono, eppure risuonano tra loro come fossero sullo stesso orlo del precipizio. Cru presenterà le canzoni del suo primo disco solista “Crudo” (V4V/TEGA) in uscita in questo istante, Vipera i brani del suo ep d’esordio “Tentativo di volo” (Dischi Sotterranei, 2021) e Tobjah quelli del suo imminente secondo album. Contributo: 3 € con tessera AICS.

Sabato 19 Marzo – CAPPADONIA + LIET, Covo Club, Bologna

Cantautore/chitarrista siciliano, Ugo Cappadonia si stabilisce a Bologna e collabora in tour e in studio con vari esponenti del panorama indipendente come Il Pan del Diavolo, Sick Tamburo, Gli Avvoltoi. “Canzoni per adulti”, il suo terzo disco per Brutture Moderne, lo presenta così, come “una vera e propria raccolta di canzoni scritte e registrate negli ultimi due anni, in momenti diversi apparentemente senza seguire un disegno comune. Invece, mentre le canzoni venivano completate, gradualmente il filo conduttore è apparso ben chiaro: mi sono sembrate tutte canzoni per adulti. Ciò che, alla fine, mi ha più colpito è che nonostante siano tutti brani molto personali, ritengo possano risultare corali e in cerca di un senso di unione, cosa musicalmente esplicitata nei ritornelli di “Sentirete il rumore” e “Il nostro pesce rosso” cantati a più voci. Forse viviamo un momento in cui c’è bisogno di canzoni per adulti o, almeno, è quello di cui io sentivo il bisogno”.

In apertura Liet, all’esordio con “Eterna” (distribuzione Artist First), prodotto da Andrea Lombardini e che richiama sonorità indie e new wave. Sono sette i pezzi che lo compongono, sei inediti scritti tra il 2016 e il 2019 e una cover completamente riarrangiata di “Puzzle” celebre brano dei Verdena.

In prevendita: 7€ + dp (+ 5€ tessera Hovoc 21/22) Disponibili su Dice: link.dice.fm/qVzPhaSt7nb

Sabato 19 Marzo – ALTRE DI B, Locomotiv, Bologna

Le Altre Di B sono tornati nel 2020 con il quarto album “Sdeng”, caratterizzato da una rinnovata miscela di stili post-punk, jangle e twee. Uscito per Costello’s e We Were Never Being Boring vede la collaborazione di Bruno Germano, che lo ha registrato su nastro al Vacuum Studio, un casolare nelle campagne fuori Bologna. Le nove canzoni del disco parlano delle decisioni che i ragazzi hanno preso in 33 anni di vita, la metà dei quali passati assieme come band. Amori asfissianti, lavori iniziati e lasciati a metà, rapporti familiari ritrovati e amici fedeli. “Sdeng” è il rumore che fa una scelta sbagliata, rappresentata su un muro di Bologna da uno scarabocchio con un pallone da basket che colpisce il ferro del canestro ed esce. La band lo presenterà dal vivo sul palco del Locomotiv Club accompagnata dallo Sherpa Choir!Ingresso 10€ https://link.dice.fm/Kf3f3db009c9

Domenica 20 Marzo – UV-TV, Circolo Nadir, Padova

Gli UV-TV sono Rose Vastola, Ian Bernacett e Ian Rose e si formano nel 2015 a Gainesville, patria di Tom Petty. Nel 2017 è stato pubblicato il loro primo album “Glass” e un EP da 7 pollici che conteneva due brani originali e cover di Screaming Sneakers and the Primitives. Gli strappi lo-fi del disco sono stati registrati su nastro in una stazione ferroviaria in disuso a Gainesville, aggiungendo un riverbero naturale al suono già in forte espansione della band. Nel 2018, gli UV-TV migrano dalla Florida a New York dove registrano il secondo album “Happy”; è invece dell’anno scorso “Always Something” (Papercup Music) con le sue sonorità tra indie-rock e noise-pop e il traino delle eccezionali “Distant Lullaby” e “Back To Nowhere”. In apertura il live dei Citrus Citrus, contributo 3 euro con tessera Arci. Sabato 19 sono attesi al Fanfulla di Roma (a supporto il dj Thurston Mourad, ingresso su prenotazione), lunedì 21 al Freakout di Bologna (con i Beeswax, up to you) e infine al Raindogs di Savona martedì 22, ingresso 7 euro con Arci. Una produzione Annibale Booking.

Foto degli UV-TV di Em Moore

Foto in Home delle Altre di B di Marianna Fornaro