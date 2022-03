Aldous Harding pubblica il suo nuovo album, “Warm Chris”

La cantautrice neozelandese Aldous Harding pubblica per la 4AD il suo quarto album, Warm Chris, che esce a tre anni di distanza da Designer, il suo terzo disco in studio, uscito anch’esso per la 4AD nel 2019. In Designer il folk onirico e sognante di Harding esplodeva in tutta la sua sincerità e dolcezza, dando sfogo alla bravura e alla passionalità dell’autrice, il cui debut in studio risale al 2014. Il primo album con la 4AD per Harding era stato il secondo, Party, uscito nel 2017.

Ad anticipare Warm Chris sono stati i singoli “Lawn”, uscito verso metà gennaio e accompagnato da un bel video girato da Harding stessa e da Martin Sagadin, e “Fever”, altro ottimo brano diffuso a inizio marzo e accompagnato anch’esso da un video. Nell’estate del 2021 Harding aveva condiviso il brano inedito “Old Peel”, che non è incluso in Warm Chris, e annunciato un tour che toccherà gli Stati Uniti in giugno e luglio di quest’anno e poi l’Europa e lo UK nella primavera del 2023.