Il dramma secondo i Belle And Sebastian: pronto il nuovo album

Lo specchio dei tempi nel titolo di una canzone. “Unnecessary Drama” è un ritorno con i fiocchi per i Belle And Sebastian, dove li vediamo (nel clip) alle prese con una terapia di gruppo in cui l’ansia e la diffidenza si sciolgono solo sul battimani del refrain finale: un brano semplice ma contagioso, a metà tra gli Smiths di “Strangeways Here We Come” e i New Pornographers di “Twin Cinema”.

L’undicesimo album “A Bit Of Previous”, in uscita il 6 Maggio 2022 per Matador, è stato registrato a Glasgow, quando il progetto di farlo a Los Angeles è stata sconvolto dall’arrivo del Covid due anni fa. Il leader Stuart Murdoch descrive così le session, “L’abbiamo fatto insieme, noi e la città. Questo album è stato il primo interamente registrato a Glasgow dai tempi di “Fold Your Hands Child” del 1999. Ogni mattina suonavamo, scrivevamo, sperimentavamo cose nuove insieme, prendevamo il proverbiale pezzo d’argilla ed ogni giorno lo modellavamo.” Autoprodotto con la collaborazione di Brian McNeill, Matt Wiggins, Kevin Burleigh e Shawn Everett, è un disco nel loro tipico stile umorale dal forte retrogusto melanconico.

Ricordando infine che verranno in Italia il 26 Gennaio 2023 al Fabrique di Milano, ecco la tracklist:

Young And Stupid

If They’re Shooting At You

Talk To Me Talk To Me

Reclaim The Night

Do It For Your Country

Prophets On Hold

Unnecessary Drama

Come On Home

A World Without You

Deathbed Of My Dreams

Sea Of Sorrow

Working Boy In New York City

Foto in Home di Hollie Fernando